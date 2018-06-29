CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Tezcan Habertürk TV'de soruları yanıtladı.

Tezcan, Muharrem İnce'nin seçim gecesi herhangi bir açıklama yapmamış olmasına ve kendisinin erken değerlendirme yapmasına dair soru soruya, ''Seçim gecesi TV kanallarında, sadece ajansların verdiği bilgilerin açıklanması nedeniyle saat 9 dan itibaren sandık görevlilerimiz sandıkları tek etmeye başladı'' dedi.

Tezcan, ''Partilinin bu konudaki rahatsızlığına hak veriyorum, petililer kazanamayınca bir sorumlu arıyorlar, parti yönetcisi olmanın nimeti de var külfeti de var'' dedi.

Bütün sandık görevlilerimize SMS ile bilgi geçtik'' diyen Tezcan ''Kaybetmekten kaynaklı bir moral çöküntüsü var, bu yine olacaktı, bu meselenin üzerinde yoğunlaşarak bu yüzden kaybettik gibi bir algı doğru değildir. Beklediğiniz sonucu alamazsanız hayalkırıklığı her seçimde çıkar. Hayal kırıklığını önlemenin bir yolu var, seçimi kazanmak'' şeklinde konuştu.

Tezcan, Osmaniye gibi bölgelerde, sıkı takip ve itiraz sonucu kayıp görülen vekillikleri kazandıklarını hatırlattı.

Sayım döküm tutanklarındaki sonuçların herhangi bir biçimde değiştirilip yansıtıldığını iddia etmemiz mümkün değil, bizdekiler ile tutuyor. Doğru sınav verdiğimizi düşünüyorum, doğru sınav vermiş olmak her zaman bütün kamuoyunu tatmin etmiş olmak anlamına gelmiyor. Seçimi kazanmadığınız sürece parti tabanı mutsuz olacaktır. Bilgilendirme konusunda bir eksiğimiz olmadı, itiraz süreçlerinde de itirazlar düzenli olarak yapıldı'' dedi.

Tezcan, ''İnce ertesi gün açıklama yapmayı tercih etti, bunda yadırganacak birşey de yok. Haksız yere o kampanyayı yürüten arkadaşımız o gece konuşsa bütün şimşekleri üzerine almış olacaktı, ertesi gün daha rahat daha sakin bir tablo ile açıklama yaptı.'' ifadelerini kullandı.

Bülent Tezcan, ''Gürsel Erol konusu disiplin meselesi. Disiplin Kurulu bir karar verecek, bunu kamuoyuna açık konuşmamalı.'2 dedi.

TEZCAN EROL'UN DİSİPLİNE SEVKİ

''İstifa çağrısı disipline sebep olmaz'' diyen Tezcan, ''Sayın Erol'un disipline sevkedilme nedeni istifa çağrısı değil, Parti'nin önünde oturma eylemei yapacağım demesidir. Bunu Yüksek Disiplin Kurulu tartışacak,değerlendirmesini kurul yapacak, o neden ben konuşmak istemiyorum.'' dedi.

OHAL ŞARTLARINDA SEÇİM

Tezcan, ''Seçim sonuçlarını aklı selim ile masaya yatıralım eksiğimizi görelim, ancak Türkiye bir çaresizliğe mahkum değildir. Parlemento mücadelesinin güçlü ve etkin şekilde hakim olacağına inanıyorum. OHAL şartlarında seçim oldu, buna rağmen iktidar partisi oy kaybetti, bu önemli birşey'' dedi.

Tezcan, "Eren Erdem'e FETÖ'ye yardım yataklık yaptı diye ifadeye çağırmak bile olabilecek bir şey değildir. Yaşamı boyunca 9 kitap yazmıştır. Onlarla mücadele etmiştir. Gazeteciyken de vekilken de mücadele etmiştir, herhangi siyasi yaşam boyunca FETÖ ile iç içe olanlar yaşamı boyunca FETÖ'yle mücadele eden bir arkadaşımızı suçlama ahlaksızlığı yer edindi. Başka gazetecilere de bu yapıldı. Bu hukuki karar değil siyasi operasyondur. Eren Erdem yaşamı boyunca FETÖ ile mücadele etti, arkasındayız. Karar gazetesinden 6 gazeteciye hapisten tehdit geliyor. AK Parti sözcüsü çıkıp bununla ilgili açıklama yapmıyor. Gazeteciler açıkça beni sevenler gereğini yapsın diye tehdit edilirken hükümet topluma güven verecek açıklama beklerken bu açıklama yapılmıyor. Böyle bir Türkiye olmaz." diye konuştu.