CHP'li vekilden 'Muharrem İnce'li paylaşım

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterileceği ile ilgili paylaşımı dikkatleri çekti. Söz konusu paylaşımla ilgili olarak Demirtaş, kendisinin sadece sosyal medyada gördüğü bir haberi paylaştığını ifade etti.
Demirtaş, söz konusu iddia ile ilgili bir haberi kendi hesabından paylaşarak, "Olabilir mi? Bilemem" ifadelerini kullandı.
Demirtaş daha sonra şu paylaşımlarda bulundu:
"İnce 2014 yılında da Ankara Büyükşehir için çok uğraşmıştı... Olamayınca da kıyameti koparmıştı... FOX TV’de Çalar Saat programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabileceğini söyledi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak düşündüğüne dikkat çekti ve 'bunu yazın bir kenara' dedi..."
Paylaşımına ilişkin sitemkar bir yoruma yanıt verdiğini belirten Demirtaş, şu ifadeleri de kullandı:
"Maalesef aynı sözümün arkasındayım. O günler için Mansur yavaş doğru adaydı. Nitekim aldığı sonuç ortada... Ankara'ya o günler için Yalova'lı ince olmazdı. Aynen bildiğiniz kıyameti koparttı... Kişisel hırs ve beklentilerimiz, Türkiye zor günlerden geçerken ikinci planda kalmalıdır. Aday belli oluncaya kadar herkes aday olmak için çalışır, aday belli olduktan sonra da herkes o adayın arkasında partisinin başarısı için çalışır. Ben aday olamadım deyip, o da seçilmesin diye kıyameti koparmaz. (nokta)"
Ünal Demirtaş, dikkatleri çeken paylaşımı ile ilgili olarak HABERTURK.COM'a yaptığı açıklamada, kendisinin sadece bir haberi paylaştığını ifade etti.
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