CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, oy veren seçmenin parmağının çıkmayan boya ile işaretlenmesi uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir." dedi.
Özcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde çıkmayan parmak boyası kullanılmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifi hakkında bilgi verdi.
AA'nın aktardığına göre; toplantının başında İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin değerlendirmede bulunan Özcan, "Filistinlilerin bir gün mutlaka ama mutlaka haklı mücadelelerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu katliamın bir an önce durdurulması ve her ne gerekiyorsa yapılması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.
Özcan, Türkiye'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gideceğini hatırlatarak, adil, demokratik ve şeffaf seçimlerin önemine işaret etti.
Seçimlerde mükerrer oy tartışmasının önlenmesinin en güvenilir yolunun, oyunu kullanan seçmenin parmağının 48 saat çıkmayan özel mürekkeple işaretlenmesi yöntemi olduğunu savunun Özcan, buna ilişkin hazırladığı kanun teklifini kısa süre önce TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.
Bir kısım seçmenin özellikle son dönemde yapılan bazı yasal düzenlemelerin ardından seçimlerin güvenilirliği konusunda endişe taşıdığını ileri süren Özcan, şöyle konuştu:
"Şayet başka çözüm üretilemiyorsa ve ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu bu konuda elini taşın altına koyup adım atmaya çağırıyorum. Madem seçimlerde hiçbir hile hurda olmuyor, madem bundan çok eminsiniz gelin bu işi icraatta gerçekleştirelim. Seçimlerde çıkmayan parmak boyası düzenlemesini Genel Kurula getirelim ve tüm partilerin alkışları eşliğinde geçirelim."
Özcan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, seçmenlerinin oyunu kullandıktan sonra sol elinin işaret parmağının seçim kurulu başkanınca çıkmayan özel mürekkep ile boyanmasını öngörüyor.
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