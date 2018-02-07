CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve Birol Ertem, Afrin Harekatı'nın ardından roketli saldırıların hedefi olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin adının değişmesi için kanun teklifi hazırladı. Verilen kanun teklifinde; Reyhanlı´nın, son 5 yıldır yaşanan terör olaylarında gösterdiği soğukkanlı ve dik duruş karşısında Reyhanlı´ya 'Gazi' unvanının verilmesi talep edildi.
DHA'nın aktardığına göre, CHP'li Serkan Topal yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi yaptı:
"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ağır etkileri, Suriye sınırında bulunan Reyhanlı ilçesinden yakından hissedilirken, sadece 20 Ocak 2018 tarihinden bu yana Afrin´den Reyhanlı´ya toplam 36 adet füze atılmıştır. Bunun sonucunda 3 vatandaşımız şehit olurken, çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır. Çok sayıda ev, iş yeri ve araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Ne Cilvegözü patlaması, ne Reyhanlı ilçe merkezinde yaşanan hain terör saldırıları, ne Kırıkhan´a düşen füzeler yöre halkını yıldıramayacaktır. Tüm bu zorlu şartlara rağmen yöre halkının hiçbir şekilde teröre prim vermemesi, askerlerimizin yanında dimdik duruşu takdire şayandır."
Serkan Topal, saldırılar sonrası, düşen her bombanın yerini saatler sonra dev Türk bayraklarının aldığını da belirterek korkmadan kahramanca ilçesinde kalarak askerlere destek olduklarını vurguladı.
ERTEM: REYHANLI BU UNVANI HAK EDİYOR
CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem ise şöyle konuştu:
"Türkiye'nin sınırlarında ve Afrin'e yönelik güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak hedeflenirken Afrin bölgesindeki teröristler tarafından atılan roketler ve füzeler sonucu ne yazık ki Reyhanlı´mızda şehitler ve çok sayıda yaralı vardır. Bu operasyon sürecinde ve bundan önceki terör operasyonlarında en büyük hak, her an ölümle karşı karşıya gelen Suriye sınırında bulunan Reyhanlı´daki halkımızın, şehit olan vatandaşlarımızın ve gazilerimizindir. Bu nedenle Reyhanlı´nın isminin Gazi Reyhanlı olarak değiştirilmesi, hem Reyhanlı´mızın verdiği şehitlerin ve yaralanan gazilerimizin dökülen kanlarının Reyhanlı isminde tecelli etmesini sağlayacak, hem de Reyhanlı´mız verdiği şehitler ve gazilerle ölümsüzleşeceği bir biçimde 'Gazi' sıfatı ile anılmış olacaktır. Reyhanlı bunu fazlasıyla hak etmektedir. Reyhanlı halkına, her an atılan füze ve roketlere karşı gösterdikleri cesaretten, askerlerimize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
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