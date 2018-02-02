Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bugün düzenlenen roketli saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Afrin bölgesinden Reyhanlı ilçesine toplam 6 askeri mühimmat atıldığı belirtildi.

Askeri mühimmatın 3’ünün boş araziye düşerek infilak ettiği belirtilen açıklamada, "İki vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 16 yaralı vatandaşımız ise çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin Ahmet Şanverdi ve Rıfat Sinirli olduğu öğrenildi.





KİLİS'E DE ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.

Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.

Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.

GAZETECİ, AFRİN'DEKİ ROKET SALDIRISINDA YARALANDI

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden AA muhabiri Sarp Özer, yakınında bir noktaya düzenlenen roket ve havan saldırısında elinden ve bacağından yaralandı.

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