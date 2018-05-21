CHP'nin listesini Teke Tek programında Fatih Altaylı ile birlikte değerlendiren gazeteciler Nevzat Çiçek ve Gürkan Hacır, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin aday gösterilmemesine dikkat çekti.

Daha önce Muharrem İnce ile birlikte hareket eden 13 ismin olduğunu hatırlatan Gürkan Hacır, bu isimlerden Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün dışındakilerin listede yer bulamadığını söyledi. CHP'deki tartışmaları hatırlatan Gürkan Hacır, cumhurbaşkanı adayının seçilmesi durumunda yardımcılara ihtiyaç duyacağını ve bakanların da yeni sisteme göre Meclis dışından olacağını hatırlattı. Hacır, listelerde Genel Merkez yönetimine muhalefetini yüksek sesle getiren isimlerin yer bulamadığını söyledi.

Fatih Altaylı'nın "Kılıçdaroğlu, İnce'yi aday göstererek İnce'nin kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kazanamaması durumunda da İnce'nin kendisinden kurtulacak" yorumlarını hatırlatması üzerine Nevzat Çiçek, "Listeler ortaya çıktıktan sonra bu yorum yeniden gündeme geldi" dedi.

İNCE: KUSURA BAKMAYIN

Listelerin netleşmesinin ardından apar topar Ankara'ya gittiği öne sürülen İnce cephesinden adaylarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi için miting çalışmalarını sürdüren İnce'nin gece attığı tweet dikkat çekti. İnce, sesinin kısık olmasını gerekçe göstererek "Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" dedi.

— Muharrem İNCE (@vekilince) May 20, 2018

"SOL KANADA" ÇİZİK

CHP’nin "sol kanadı" olarak ifade edilen isimlerden İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimler de listede yer almadı. Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü'nden istifa etmesinin ardından İlhan Cihaner ile hareket eden Selin Sayek Böke İzmir'den yeniden milletvekili adayı oldu. Geçmişte genel başkan adaylığı için çalışan isimlerden Mustafa Balbay da aday gösterilmedi.

EREN ERDEM: TEZCAN UYGUN GÖRMEDİ

Aday gösterilmeyen isimlerden Eren Erdem, Twitter'da tepkisini gösterdi. "Sn. Bülent Tezcan uygun görmediği için listelerde yokuz. Can sağlığı olsun. Faşizme karşı mücadeleye devam" ifadelerini kullandı. Erdem, daha sonraki tweet'inde "Ben CHP'liyim. Partim bana 25 ve 26. dönem milletvekili olma onuru yaşattı. 27. Dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim. Vekillik önemli değil. Önemli olan, Türkiye demokrasisidir" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER