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CHP, Man Adası belgelerini savcılığa verecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Salı günkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarına yönelik iddiası ile ilgili belgeleri savcılığa vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu sonuna kadar belgelerin arkasında duracaklarını söyledi. Erdoğan ise CHP lideri için "Birileri bu zatı fena tongaya düşürmüş" dedi.

04.12.2017 - 09:13 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddiası ile ilgili belgeleri savcılığa vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belgeleri savcılığa verin dediler, vereceğiz" dedi.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiası sonrası kendisine yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, açıkladığı belgeler ile ilgili olarak "Sonuna kadar arkasında duracağız. Banka dekontuna 'Sahte' diyorlar, banka sahte dekont mu düzenler?" dedi.

CHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şirket var sermayesi 1 sterlin. Bu nasıl bir ticarettir? Normal ticaretcimiz bilmez bunu. Herkes bir şekilde ticaret yapıyor. Bu kimin şirketi çıkıp bunu millete anlatın."

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında okuduğu para transferleri

15-12-2011

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen

2,5 milyon dolar

15-12-2011

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan

2,5 milyon dolar

26-12-2011

Ziya İlgen

1,25 milyon dolar

26-12-2011

Mustafa Erdoğan

1,25 milyon dolar

27-12-2011

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci

1,25 milyon dolar

27-12-2011

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan

1,25 milyon dolar

28-12-2011

Mustafa Gündoğan

250 bin dolar

28-12-2011

Osman Ketenci

1 milyon dolar

29-12-2011

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan

1,45 milyon dolar

04-01-2012

Ahmet Burak Erdoğan

2,3 milyon dolar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Perşembe günü Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun Salı günü partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir" ifadesi yer almıştı.

Erdoğan: Birileri bu zatı fena tongaya düşürmüş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kars ve Iğdır'da yaptığı konuşmalarda yanıt verdi.

Erdoğan, AKP'nin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada çocuklarının yurtdışında hiçbir yere para göndermediğini, yurtdışı bankalarında çocuklarının, eniştesinin ve dünürlerinin böyle bir parası olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Elinde bir takım kağıtlar sallayarak bilmem ne adasındaki hesaba şu kişi bu kadar milyon dolar yatırdı diye güya iddialarını belgelendirdi. Belge dediği bu kağıtları düne kadar da kimseye vermedi" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim veya yakınlarımdan birinin yurtdışındaki hesaba giden tek kuruş parası olmadığını söyledim. Bu 5 arkadaştan bir tanesi güya benim özel kalem müdürümmüş benim öyle bir özel kalem müdürüm olmadı, o isim bir işadamı.

"Zerre kadar aklın olsa bu isim özel kalem müdürü mü bir sor. Ama kılavuzu karga olanın... Dün belge dedikleri kağıtları gördükten sonra anladık ki birileri bu zatı fena halde tongaya düşürmüş. Sürekli sahte belgelerle, iddialarla bu zatı rezil kepaze ediyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Iğdır'da yaptığı konuşmada da Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan konuşmasında bir psikiyatrist arkadaşının kendisine CHP liderinin Mitomani (yalan söyleme hastası) olduğunu söyledi, "Bu adam artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur" dedi.

  • Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın yakınları vergi cenneti Man Adası'na milyonlarca dolar gönderdi
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BBC TÜRKÇE

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