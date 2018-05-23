CHP Diyarbakır milletvekili adayı Gülay Emre, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Emre, merkez Kayapınar ilçesinde bir iş merkezinde düzenlenen basın toplantısında, hayatları boyunca sosyal demokrat bir partinin sokağından bile geçmemiş, CHP dışında hemen her partide yer aramış ama oralarda bile kabul görmemiş, sırf listeyi tamamlamak için eklenmiş kişilerin Diyarbakır'da listenin ilk sırasında milletvekili adayı yapıldığını savundu.

"İddia ediyorum; milletvekili adaylık başvurusu gününe kadar il binasının adresini bilmeyen, memur olduğu için 3 ay bedavadan izin kullanmak için aday olanlar bile en üst sıralarda. Bu ahlaksızlığa ortak olmayacağız." ifadelerini kullanan Emre, şöyle devam etti:

"Bu kararın hiçbir CHP'lide, CHP'ye yüzünü dönmeye hazır hiçbir Diyarbakırlıda ve kadınların vicdanında karşılığı yoktur. Partimizi tabela partisi etme hadsizliği gösteren niteliksiz, genelde kadınlara, özelde ise Kürt kadınına düşman il başkanı ve yöneticilerimizin derhal istifa etmeleri ve görevlerinden alınmaları gerekmektedir. Güçlü, sosyal demokrat kadınlardan korkan bu tür yöneticilere partimizde ve partimizin genel kadın anlayışında yer yoktur. Bu kirli karara ortak olmamak adına bir üye olarak partime hizmet etmeye devam etmenin onuru ile milletvekili adaylığından istifa ediyorum."

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