CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, dün CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, seçim ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçaslan, "Dün bir toplantı yapıldı. Belki haberiniz olmadı. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ayhan Bilgen, İYİ Parti, Saadet Partisi, hepsinin olduğu toplantı mesela. Eğer gerekiyorsa, halkın çıkarınaysa, milletin çıkarınaysa HDP ile de ittifak yapılır." diye konuştu

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