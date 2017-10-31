CHP TBMM grup yönetiminde seçim

CHP TBMM Grubu'nun basına kapalı toplantısında, Grup Yönetim Kurulunun 9 üyesi, Grup Disiplin Kurulunun 7 üyesi ile 2 grup denetçisi için seçim yapıldı.

Buna göre Grup Yönetim Kuruluna, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ, Hatay Milletvekili Birol Ertem, İstanbul Milletvekili Selina Doğan, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan seçildi.

Grup Disiplin Kurulunda ise Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş yer aldı.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da grup denetçileri oldu.

CHP TBMM Grubu

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