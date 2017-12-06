CHP'ye tehdit mesajı bırakanlar yakalandı

Etimesgut CHP İlçe Başkanlığı binasına asılan yazıya ilişkin Ankara Valiliği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Açıklama'da; "4.12.2017 Pazartesi günü, Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanlığı kapısına A4 kâğıdına el yazısı ile yazılmış tehdit içerikli bir yazı bırakıldığının bildirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişi polis tarafından yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan K. U. S. ve K. L. yaşları 18’den küçük olduğu için Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile dün ailelerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan Ü. T. isimli şahıs ile birlikte üç kişi bugün Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecektir" ifadesine yer verildi.

ETİMESGUT

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