İşte CHP'nin il il milletvekili performansı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir’in de

olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını, bu seçimde de aynen korudu.



İSTANBUL’DAN 28



CHP’nin milletvekili sayısını koruduğu iller; 5’er milletvekili çıkardığı Bursa ve Antalya, 4’er milletvekili çıkardığı

Adana, Hatay ve Mersin, 3’er milletvekili çıkardığı Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ, 2’şer milletvekili çıkardığı

Edirne, Gaziantep, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak, 1’er milletvekili çıkardığı Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çorum, Giresun, Kayseri, Malatya, Niğde, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,

Uşak ve Yalova oldu. CHP, bir önceki seçimde olduğu gibi İstanbul’dan 28, İzmir’den de 14 milletvekili çıkardı.



ANKARA’DA DÜŞTÜ



Ankara’dan bir önceki seçimde 11 milletvekiliyle TBMM’de temsil edilen CHP, bu seçimde vekil sayısını 10’a düşürdü. CHP’nin Çanakkale’deki milletvekili sayısı da 2’den 1’e, Eskişehir’deki milletvekili sayısı da 3’ten 2’ye indi.

TBMM’ye Isparta’dan 1 milletvekili gönderen CHP, bu seçimde ise bu ilden milletvekili çıkaramadı. Denizli’deki milletvekili sayısını 2’ten 3’e, Konya’da 1’den 2’ye, Muğla’da 3’ten 4’e, Ordu’da 1’den 2’ye çıkaran CHP, bu seçimde bazı illerden ise ilk kez milletvekilliği kazandı. CHP, Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa

ve Yozgat’tan TBMM’ye milletvekili gönderdi.

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