Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Aralarında Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay'da tutuklu olan Osman Naim Kaya ve Bulgaristan'da tutuklu olan Düzgün Genç'in Türkiye'ye iadesi talep edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER