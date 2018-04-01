Sanal bir saadet zinciri oluşturularak binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank olayının ardından gözler para kazanmayı vadeden sanal oyunlara çevrildi.

DHA'nın haberine göre, Manisa'da yaşayan bilişim uzmanı Şener Kul, bu tür internet siteleri ve sanal oyunlara karşı uyarılarda bulundu. Dolandırıcılığa yönelik uygulamaların genelde büyük paralar kazanmayı vadettiğini dile getiren Kul, "İnsanların bu tarz uygulamalara itibar etmesiyle olumsuz sonuçlar doğar. İlk önce sisteme para yatırmaları isteniyor, üye kazanımı oluyor. Üye kazanımı yüksek rakamlara çıktığında, sistem belli bir kısma ödeme yapabilir. İnsanlar buna kanmasın. Bazı ödemeler yapılır, bunlar tamamen gösteriş içindir. Bu tip oluşumlara hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Saadet zinciri dediğimiz bu tip oluşumlarda mutlu ayrılan insanlara rastlamayız. Bir süre sonra çok büyük zararlarla insanların kurtulmaya çalıştığını biliyoruz. Geçmişte ülkemizde saadet zincirlerinin dolandırıcılığı gerçek hayatta olurdu, ama şimdi sanal alemde yaşamaya başladık" dedi.

Çiftlik oyunları oynamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Şener Kul, "Çiftlik oyunları, Facebook ile hayatımıza girdi. Orada insanlar, sanal olarak bir çiftlik kuruyordu. Fakat bu gibi yerlerde kimse kimseye bir para kazandırma vaadinde bulunmamıştı. Bazı oyunların içinde ücretli seçenekler var. Oyunlarda bazı bölümleri geçebilmek için ücret ödeyebilirsiniz. Bu gibi oyunlar oynanabilir. Bu oyuncuyla oyun firması arasındadır. Ancak iş saadet zincirine dönüşüyorsa, farklı vaatler veriliyorsa, sürekli ödeme yapmanız isteniyorsa, oralardan uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

SUÇA ALET OLABİLİRSİNİZ

Sanal alemdeki çiftlik oyunlarının yanı sıra son dönemlerde 'bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın' gibi sözlerle vatandaşların da kaldırıldığını kaydeden Şener Kul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilgisayarınızı açık bırakın, para kazanın' gibi vaatlerinde bulunan şirketler var. Şu anda bu şekilde çalışan, aktif olan şirketler var. Bilgisayarınızı açık tutarsanız, size para vereceklerini söylüyorlar. Fakat insanlar bilgisayarlarını açık tutarken, bilgisayarlarından hangi işlemlerin yapıldığını bilmiyorlar. Neden açık tuttunuz diye sorduğumuzda, 'Bir program indirdim, onu açtım ve bilgisayarımı açık bıraktım' diyorlar. Bilgisayarın içinde ne yapıldığını da bilmiyorlar. Belki de para kazanacaklarını umarken, çok büyük bir suça ortak oluyorlar, ama farkında değiller. Belki de bir ay sonra başına çok büyük bir bela alacak, bunu bilemiyoruz. İnsanlar 'bilgisayarımı açık bırakayım, kolay para kazanayım' diye düşünüyor. Ama hiçbir şey yapmadan kimse size para vermez. Bilgisayarı açık bıraktıklarında suça alet olabilirler. Açık bırakılan bilgisayarda yapılan her hamleden abone sorumlu oluyor. Evde bilgisayarı açtığınızda, bu programı indirdiğinizde yapılan işlemlerden sorumlu oluyorsunuz. İnsanlara bu tip şeyler ne yazık ki cazip geliyor. Bilmediğiniz hiçbir programa, hiçbir saadet zinciri oluşturan oyuna itibar etmeyin. Sistem hep rahat yaşama, gösterişli bir hayat sunar. Büyük yerlerde toplantılar yapar, büyük salonları seçerler ve gösteriş odaklıdır. Böyle yerlerden uzak durmaları gerekiyor. Çok büyük paralar kaybedilebilir."

BAKANLIK ÖZEL BİR BİRİM KURMALI

Bilgisayarı açık bıraktırıp para kazandırmayı vadeden şirketlerin günlük 20 dolarlık kazanç vereceklerine inandırdıklarını anlatan Şener Kul, "Günlük 20 dolar kazançtan bahsediyorlar ama bunun karşılığında ne yapılacağı bilinmiyor. Bir günde 20 dolar para kazanmak isterken, çok büyük bir suçun altına imza atabilirsiniz. Ya da bir suçun ortağı olabilirsiniz. Sizden bir çok gelir elde ettikten ya da yapmak istedikleri işlemleri tamamladıktan sonra şirketlerin içini boşaltıp kaçabilirler. İlgili bakanlığın çok hızlı hareket edip, bununla ilgili özel bir birim kurması gerekiyor. Günümüzde saadet zinciri ve internetten dolandırıcılar çok hızlı hareket ediyor. Saadet zinciri olan tüm oluşumlar inceleme altına alınıp, kuluçka evresindeyken gerekli denetim ve düzenlemeler yapılmalı. Bundan sonra daha fazla türeyecekler. Bunun için acil olarak bir birim hayata geçirilmeli" dedi.

'İNTERNET GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAYIN'

Son olarak modem şifresinin kimseyle paylaşılmamasını tavsiye eden Şener Kul, "Çiftlik oyunlarına ya da diğer sanal oyunlara dahil olmayabilirsiniz, ancak kimsenin düşünmediği bir problem daha var. Sizin internet şifrenizle insanlar internetinize bağlanabilir. Modem cihazlarınızı güvenli hale getiriyor olmanız lazım. Dışarıdan birisi sizin internetinize bağlandığında, bu tip işlemler yaptığında sorumlusu siz oluyorsunuz. Modem şifrelerini kimseyle paylaşmamız gerekiyor. Manisa'dan bir şirketin interneti kullanılarak bir bankacılık işlemiyle ilgili dolandırıcılık gerçekleştirildi. Bu ev kullanıcılarının da başına geliyor. Evde ya da işyerinde modemin şifreleriyle ilgili ek güvenlik almalıyız" diye konuştu.

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