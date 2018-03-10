Çığrından çıkmaya aday bir gerilim!

Dünya genelinde internet ağının yaygınlaşması ve teknolojinin gelişimiyle insanlar günlük ihtiyaçlarının çok büyük kısmını sanal ortamlar üzerinden karşılamaya başladı. Sanal uygulamalar insan hayatını büyük oranda kolaylaştırsa da birçok meslekte sorunları da beraberinde getirdi. Gıdadan, giyime, emlaktan, turizme kadar kullanılan internet üzerindeki uygulamalar son olarak günlük ulaşımda da kullanılmaya başlandı. UBERtaksi uygulaması 2009'un Ağustos ayında ortaya çıktı. Hızla dünyayı etkisi altına alan UBERtaksi uygulaması 2014 yılının mart ayında Türkiye piyasasına da girdi. UBERtaksi'nin Türkiye'deki ilk müşterisi de tanıdık bir isimdi. Milli basketbolcu Sinan Güler.
Uluslararası bir uygulama olan UBER, kimine göre özel taşımacılık yapıyor, kimine göre ise korsan taksinin kılıf bulmuş hali. UBER'in dünyada ve Türkiye'de hızla yayılması taksicilerin büyük tepkisini çekti. UBER'in korsan bir uygulama olduğunu öne süren taksiciler İspanya'da greve çıktı,Yunanistan'da protestolar düzenledi. Belçika'da mahkemeye verildi. Bu çabalar UBERtaksi'nin yayılmasına engel olamadı. Dünya genelinde UBER şoförleri ile taksiciler arasındaki gerilim çığrından çıkmaya başladı. Meksika'da bir kadın UBER sürücüsü taksicilerin saldırısında yaşamını yitirdi. Türkiye'de de gerilimin boyutları arttı. Taksiciler İstanbul'da son bir haftada 3 UBER aracına saldırdı.
KADIKÖY'DE MÜŞTERİ GİBİ ÇAĞIRIP DÖVDÜLER
Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerindeki bir grup taksici gece saatlerinde UBER araçlarıbı çağırdı. Müşteri bildirimi ile UBER araçlarını tenha bir yere çağıran taksiciler sürücüleri darp etti. Darp edilen UBER sürücüleri Umut Gültekin, Ümit Kayaoğlu, Muharrem Ekiz ve Timuçin İlkgöçmen taksicilerden şikayetçi oldu.
OTOGARDA DA AYNI SENARYO!
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otagarı'na çağırılan UBER aracının şoförü Bahattin Toslu, araçtan indiği anda 10 civarında taksi şoförünün saldırısına uğradı. Taksiciler, "Buradan müşteri alamazsın, burası bizim yerimiz" dedi. Duyarlı taksiciler UBER şoförünü kurtardı. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikayetçi oldu.
UBER MÜŞTERİSİNİN KORKU DOLU ANLARI
Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER şoförüne saldırdı. Bıçakla aracı çizen ve tekmeleyen taksi şoförü, kadın yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Uber şoförü, aracını taksi şoförünün üzerine sürerek saldırıdan kurtuldu. UBERtaksi'deki kadın yolcular korku dolu anlar yaşadı.
UBER NEDİR? UBER taksi uygulaması, teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle ortaya çıkan uygulamalardan biri. UBERtaksi uygulaması temelde uygulama üzerinde kayıtlı en yakın araç ile yolcuyu eşleştirerek, hızlı ulaşımı baz alıyor. Yolcular, uygulamayı akıllı telefonlara indirerek konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor. UBER, ABD merkezli bir şirket. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, dünya çapında 58 ülkede, 300 şehirde kullanılıyor. İstanbul'da yaklaşık 6 bin UBERtaksi hizmeti bulunuyor.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
UBER şoförleri ile taksi şoförleri arasındaki gerilim dolu olaylar artarken, UBER sürücüleri, 30'un üzerinde sürücünün darp edildiğini iddia etti. UBER'in bu iddiasına cevap gecikmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise, "Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor" dedi.
UBER'DEN GERGİNLİKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İstanbul'daki taksiciler ile UBER sürücülerinin arasında yaşanan gerginlikle ilgili UBER'den yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için taksi ürünümüz mevcut. Türkiye'de taksicilerin Uber'in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız. Uber taksi platformunda İstanbul'da faaliyet gösteren Uber taksilerinin sayısı 2 bini aştı ve hızla büyümeye devam ediyor. Uber hizmeti ve kalite standartlarına uygun olarak çalışmak isteyen taksi sürücü iş ortakları için ek gelir yaratıyor. Uber olarak, bulunduğumuz tüm ülkelerde yerel regülasyonlara uygun olarak faaliyet göstermekteyiz.
Yolcuları ve sürücüleri buluşturmayı amaçlayan bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz"
EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ'DEN UBER YORUMU: VERGİYSE DERDİ VERGİYİ SIFIRLAYABİLİRİZ
Zeybekci 26 Şubat 2017'de "uber.com"a ilişkin yaptığı açıklamada "Ekonomi Bakanlığı olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekiyorsa Ekonomi Bakanı olarak ben temas edeceğim. 'Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye'de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun?' Bizde şu anda dünyanın en iddalı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi vergiyi sıfırlayabiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.
UBER'DEN VERGİ AÇIKLAMASI
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı 30 Mayıs 2017'de yaptığı açıklamada, "Uber'in Türkiye'de bir şirketi var, vergilerimizi ödüyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Diğer yandan da Uber bulunduğu tüm ülke ve şehirlerde ulaşım komiteleriyle birlikte çalışıyor. Bu İstanbul'da da böyle."dedi.
2017'DE 961 UBER SÜRÜCÜSÜNE CEZA
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ( İTEO) Başkanı Yahya Uğur, 2017 yılında Ubersistemiyle yolcu taşıyan bin 961 sürücüye 2 bin 628'er TL, bin 980 Uber müşterisine ise 292’şer lira ceza yazıldığını belirtti.
Uğur, "Telefon ile araç çağırma sistemi olan Uber tamamen yasa dışı. Bu sebeple hem şoförüne hem de yolcusuna ceza yazılıyor. Korsan taşımacılık sistemi olan Uber’in araç şoförüne ilk yakalamada 2 bin 628 lira, ikinci yakalamada ise 4 bin 380 lira ceza yazılıyor. 2017 yılında bin 961 şoföre yasa dışı taşımacılık sebebi ile ceza uygulandı. Bin 980 Uber müşterisine de 292'şer lira ceza yazıldı." dedi.
İ-TAKSİ UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ
UBERtaksi ile ilgili taksi şoförlerinin şikayetlerinin artması üzerine yerli yazılımla üretilen İ-Taksi uygulaması 7 Aralık 2017'de hayata geçirildi.
İ-Taksi uygulamasının tanıtımında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tabii bütün dünya şu anda hiçbir aracı olmayan çok geniş bir araba ağı, sistemi olan Uber’i çok konuşuyor. Ancak baktığımızda bu sistemin bizim açımızdan sıkıntıları var. İstanbul’da yıllardır oluşmuş mevcut taksici esnafı, bunların yıllardır emek vererek oluşturdukları bir ağ ve ticari taksi plakasının bir değeri var. Uber her şeyi alt üst eden bir yapı. 'Madem teknoloji bu kadar gelişiyor, insanların hayatını kolaylaştırıyor, o zaman teknolojiyi kullanılırken faydalı hale getirelim' dedik." diye konuştu.
İstanbul'da Taksiciler Odasına bağlı ise 17 bin 395 bin taksi bulunuyor. İBB'nin İTaksi hizmetinde ise 4 bin taksi yer alıyor.
MEKSİKA'DA BİR KADIN SÜRÜCÜ ÖLDÜRÜLDÜ
Taksi şoförleri ile UBER sürücüleri arasındaki gerginlik Türkiye ile sınırlı değil. Dünyanın hemen hemen her yerinde taksi şoförleri ile UBER sürücüleri karşı karşıya geliyor. Meksika'da yaşanan bir gerginlikte bir kadın UBER şoförü hayatını kaybetti.
Olay şöyle gelişti:
27 Ocak 2018'de Meksika'nın kuzey batısındaki Tijuana şehrinde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan Tijuana savcısı, bir adamın Uber sürücüsünün aracına arkadan çarptığını ve 21 yaşındaki Karla Garrufe adlı sürücüyü silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Bir görgü tanığı ise, iki sürücünün tartışmaya başladığını, daha sonra adamın silahla kadını vurduktan sonra arabasına atlayıp uzaklaştığını aktardı.
YUNANİSTAN'DA UBER PROTESTOSU: KATILMAYAN TAKSİCİLER DARP EDİLDİ
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksi şoförleri Uber gibi mobil internet uygulamaları karşıtı gösteri düzenledi. 6 Mart 2018'de Atina'nın merkezinde toplanan şoförler Maliye Bakanlığına yürüdü. Yürüyüş sırasında protestocu şoförler, Uber şoförlerinin araçlarına ve greve katılmayan taksi şoförlerine saldırdı.
İSPANYA'DA GREV VE TRAFİK YAVAŞLATMA EYLEMİ
İspanya'da taksiciler, Uber ve Cabify gibi internet üzerinden ulaşım hizmeti veren firmaların neden olduğu "haksız rekabete" karşı 24 saatlik greve gitti.
29 Kasım 2017'de yerel saat ile 06.00'da başlayan greve ülke genelinde katılımın yüksek olduğu, sadece acil durumlar için hizmet verildiği bildirildi. Bu yıl aynı nedenle 6. kez greve giden taksiciler, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren şirketlere lisans verilmesini istedi. Taksiciler trafik yavaşlatma eylemi de gerçekleştirdi.
FRANSA'DA TAKSİCİLERİN EYLEMİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ
16 Mayıs 2017 tarihinde Paris'teki taksiciler sorunlarının çözülmesi için gösteri düzenledi. Başkentte trafik, 6 saat süren taksicilerin eylemi nedeniyle, durma noktasına geldi.
"Bağımsız Taksi Cephesi" taksi birliği organizasyonuyla şehrin en işlek meydanlarından Republique'de düzenlenen gösteride, arabalarıyla beraber yaklaşık 1000 taksici yer aldı.
Başta Uber olmak üzere, internet üzerinden taksi çağırma hizmeti sunan şirketlerin yasaklanmasını isteyen taksiciler, yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu konuda düzenleme yapmasını talep eden sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.
KOLOMBİYA'DA UBER PROTESTOSU
11 Mayıs 2017'de Kolombiya'nın birçok kentinde eş zamanlı gösteriler ve konvoylar düzenleyen taksiciler, uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber'i ve çalışma şartlarını protesto etti.
Kolombiya genelinde sayıları 300 bine yaklaşan taksiciler, başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin, Cali, Baranquilla, Bucaramanga gibi 20'ye yakın kentteki eylemlerinde Uber'in yasaklanmasını istedi.
Uber ve Cabify gibi platformların yasaklanmasını talep eden taksiciler, belediyelerin bu uygulamalarda olduğu gibi kendilerine de esnek tarife izni vermesini istiyor.
Bu arada, Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Ulaştırma Bakanlığı bu uygulamaları yasal hale getirecek bir düzenleme yapacağını açıkladı. Bakanlık, taksicilerle de temas halinde olduklarını duyurdu.
ŞİLİ'DE UBER PROTESTOSU: TAKSİLER VİNÇLERLE ÇEKİLDİ
5 Eylül 2017 tarihinde Şili'de, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i protesto eden taksi şoförleri, başkent Santiago'da havalimanına giden ana yolu kapattı.
Taksicilerin protestosu ana yolda trajik sıkışıklığına neden olurken yolcular, uçaklarına yetişebilmek için valizleriyle yürümek zorunda kaldı.
Yerel televizyonlar, protestoya katılan taksileri yoldan çeken vinçlerin görüntülerine yer verdi. Yaşanan kaos nedeniyle 65 yaşında Brezilyalı erkeğin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği bildirildi.
PORTEKİZ'DEKİ PROTESTOYA İSPANYALI TAKSİCİLERDEN DESTEK
Portekiz'de sol koalisyon hükümetinin, "Uber" ve Cabify" adlı ulaşım uygulamalarını yasallaştırmaya yönelik girişiminin ardından başkent Lizbon'da büyük bir eylem yapan taksiciler, şehir trafiğini kilitledi. Ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 6 bin taksiciye İspanya'daki taksici derneklerinden de destek verildi.
10 Ekim 2017'de çıkan olaylarda üç taksicinin gözaltına alındığı açıklandı. Eyleme, İspanya'daki taksici derneklerinden de destek verildi. Taksicilerin eyleminden dolayı Lizbon yerel polisi halka metro veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları çağrısı yaparken, "Uber" de müşterilerine eylemin yapıldığı güzergahtan geçmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Arjantin, Belçika, Danimarka gibi ülkelerde de protestolar gerçekleştirildi.
İSTANBUL'DA UBER SÜRÜCÜLERİNDEN PROTESTO
Dünyanın hemen hemen her yerinde protesto edilen UBER sürücüleri, İstanbul Yenikapı'da protesto düzenlemek istediler. Yol güzergah belgesi, şoför kartı ve yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için verilen D2 belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce iptal edildiğini iddia eden sürücülerin eylemine polis müsade etmedi.
AVRUPA ADALET DİVANI'NDAN UBER KARARI
2014 yılında İspanya’nın Barcelona kentinde Elite Taxi, UBER'e dava açtı. Elite Taxi, UBER'in bir taşıma şirketi olarak kabul edilmesini, bu nedenle şirketin ülkedeki hukuki düzenlemelerle uyumlu olarak gerekli lisans ve izinleri alması gerektiğini iddia etti. Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Uber şirketine karşı açılan davayı 20 Aralık 2017'de karara bağladı. Kararda, "Uber'in profesyonel olmayan sürücülerle bireyler arasında sağladığı bağlantı ulaşım alanındaki hizmetlere girer. Bu nedenle bu hizmetin sağlanmasına ilişkin koşulları üye ülkeler düzenleyebilir." ifadesi kullanıldı.
Karara göre; Uber'in, AB üyesi 28 ülkede faaliyet gösterebilmesi için yetkili yerel makamlardan taksi şirketleri gibi izinler alması ve bu ülkelerdeki düzenlemelere uyması gerekecek.
Karar Türkiye'deki taksiciler tarafından olumlu karşılandı.
UBER, LONDRA'DAKİ LİSANSINI KAYBETTİ
Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’nın toplu taşıma ve ulaşım birimi (TfL) telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’in hizmet lisansının yenilenmeyeceğini açıkladı.
Londra’nın toplu taşıma ve ulaşım operasyonlarından sorumlu Transport for London'dan 22 Eylül 2017'de yapılan açıklamada , telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’in lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurdu.
İTALYA'DA UBER YASAĞI KALKTI
İtalya'da taksicilerin haksız rekabet gerekçesiyle mahkemeye başvurması sonucu Uber uygulamasına getirilen yasak, verilen yürütmeyi durdurma kararıyla kaldırıldı.
Uber İtalya'dan 14 Şubat 2017'de yapılan açıklamada, geçen hafta uygulamalarına yönelik taksicilerin açtığı dava sonucu getirilen yasağa Roma Mahkemesinde itiraz edildiği ve yasağa ilişkin yürütmenin durdurulması kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, mahkeme kararıyla, normalde 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren yasaklanması gereken internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber" ve "Uber Black" uygulamalarının, normal şekilde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.
Uber uygulaması, bir süre önce İtalyan taksiciler tarafından başkent Roma ve Milano'da protesto edilmişti.
FRANSA'DAN UBER'E DEV CEZA
Fransız mahkemesi 2016 yılında, mobil uygulamalar üzerinden taksicilere rakip olan Uber'in Fransız şubesine yarısı tecilli olmak üzere 800 bin avro cezaya çarptırdı.
Paris mahkemesi ayrıca şirketin Avrupa direktörü Pierre-Dimitri Gore-Coty'ye 40 bin avro, Fransa direktörü Thibaud Simphal'a 30 bin avro ceza verdi.
Mahkeme gerekçeli kararında, ''profesyonel olmayan şoförlerle yasa dışı ulaşım sektöründe faaliyet göstermek'' suçundan Uber'i suçlu bulduğunu'' bildirdi.
Fransa'daki Uber şirketi ise yaptığı yazılı açıklamada, kara
HONG KONG'DA 21 UBER SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI
23 Mayıs 2017'de Hong Kong’da akıllı telefonlar ile internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan "Uber"in 21 şoförü gözaltına alındı.
South China Morning Post’un haberine göre, yasa dışı yolcu taşıdıkları gerekçesiyle yakalanan 21 zanlı bölgedeki Sham Shui Po Polis Karakolu’na götürüldü.
Hong Kong polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Uber uygulamasıyla yasa dışı yolcu taşımacılığı yapıldığından gözaltıların artabileceği ve bu konuda yardım ve yataklık edenlerin de suçlu bulunacağı belirtildi.
Hong Kong kara yolu taşımacılık düzenlemesine göre, akıllı telefonlar ile internet üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in, yolcu taşıma ve üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası gibi konularda gerekli izinleri bulunmuyor. Bu yüzden söz konusu uygulama ile yapılan yolcu taşımacılığı yasa dışı kabul ediliyor.
Daha önce de 5 Uber şoförü tutuklanmış, kişi başına 10 bin Hong Kong Doları (4 bin 500 Türk Lirası) ceza verilmişti.