Çığrından çıkmaya aday bir gerilim!

Dünya genelinde internet ağının yaygınlaşması ve teknolojinin gelişimiyle insanlar günlük ihtiyaçlarının çok büyük kısmını sanal ortamlar üzerinden karşılamaya başladı. Sanal uygulamalar insan hayatını büyük oranda kolaylaştırsa da birçok meslekte sorunları da beraberinde getirdi. Gıdadan, giyime, emlaktan, turizme kadar kullanılan internet üzerindeki uygulamalar son olarak günlük ulaşımda da kullanılmaya başlandı. UBERtaksi uygulaması 2009'un Ağustos ayında ortaya çıktı. Hızla dünyayı etkisi altına alan UBERtaksi uygulaması 2014 yılının mart ayında Türkiye piyasasına da girdi. UBERtaksi'nin Türkiye'deki ilk müşterisi de tanıdık bir isimdi. Milli basketbolcu Sinan Güler.

Uluslararası bir uygulama olan UBER, kimine göre özel taşımacılık yapıyor, kimine göre ise korsan taksinin kılıf bulmuş hali. UBER'in dünyada ve Türkiye'de hızla yayılması taksicilerin büyük tepkisini çekti. UBER'in korsan bir uygulama olduğunu öne süren taksiciler İspanya'da greve çıktı,Yunanistan'da protestolar düzenledi. Belçika'da mahkemeye verildi. Bu çabalar UBERtaksi'nin yayılmasına engel olamadı. Dünya genelinde UBER şoförleri ile taksiciler arasındaki gerilim çığrından çıkmaya başladı. Meksika'da bir kadın UBER sürücüsü taksicilerin saldırısında yaşamını yitirdi. Türkiye'de de gerilimin boyutları arttı. Taksiciler İstanbul'da son bir haftada 3 UBER aracına saldırdı.

KADIKÖY'DE MÜŞTERİ GİBİ ÇAĞIRIP DÖVDÜLER

Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerindeki bir grup taksici gece saatlerinde UBER araçlarıbı çağırdı. Müşteri bildirimi ile UBER araçlarını tenha bir yere çağıran taksiciler sürücüleri darp etti. Darp edilen UBER sürücüleri Umut Gültekin, Ümit Kayaoğlu, Muharrem Ekiz ve Timuçin İlkgöçmen taksicilerden şikayetçi oldu.

OTOGARDA DA AYNI SENARYO!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otagarı'na çağırılan UBER aracının şoförü Bahattin Toslu, araçtan indiği anda 10 civarında taksi şoförünün saldırısına uğradı. Taksiciler, "Buradan müşteri alamazsın, burası bizim yerimiz" dedi. Duyarlı taksiciler UBER şoförünü kurtardı. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikayetçi oldu.

UBER MÜŞTERİSİNİN KORKU DOLU ANLARI

Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu olan UBER şoförüne saldırdı. Bıçakla aracı çizen ve tekmeleyen taksi şoförü, kadın yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Uber şoförü, aracını taksi şoförünün üzerine sürerek saldırıdan kurtuldu. UBERtaksi'deki kadın yolcular korku dolu anlar yaşadı.

UBER NEDİR? UBER taksi uygulaması, teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle ortaya çıkan uygulamalardan biri. UBERtaksi uygulaması temelde uygulama üzerinde kayıtlı en yakın araç ile yolcuyu eşleştirerek, hızlı ulaşımı baz alıyor. Yolcular, uygulamayı akıllı telefonlara indirerek konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor. UBER, ABD merkezli bir şirket. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, dünya çapında 58 ülkede, 300 şehirde kullanılıyor. İstanbul'da yaklaşık 6 bin UBERtaksi hizmeti bulunuyor.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

UBER şoförleri ile taksi şoförleri arasındaki gerilim dolu olaylar artarken, UBER sürücüleri, 30'un üzerinde sürücünün darp edildiğini iddia etti. UBER'in bu iddiasına cevap gecikmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise, "Darp iddiaları yalan, UBER haksız kazanç elde ediyor" dedi.

UBER'DEN GERGİNLİKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul'daki taksiciler ile UBER sürücülerinin arasında yaşanan gerginlikle ilgili UBER'den yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için taksi ürünümüz mevcut. Türkiye'de taksicilerin Uber'in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız. Uber taksi platformunda İstanbul'da faaliyet gösteren Uber taksilerinin sayısı 2 bini aştı ve hızla büyümeye devam ediyor. Uber hizmeti ve kalite standartlarına uygun olarak çalışmak isteyen taksi sürücü iş ortakları için ek gelir yaratıyor. Uber olarak, bulunduğumuz tüm ülkelerde yerel regülasyonlara uygun olarak faaliyet göstermekteyiz.

Yolcuları ve sürücüleri buluşturmayı amaçlayan bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz"