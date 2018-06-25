3 | 14

Üç yıldır birlikte olan çiftin hayatlarını birleştirdiği mutlu gününe cemiyet, iş ve sanat dünyasından Oya-Bülent Eczacıbaşı, Leyla Alaton, Aslı Ersu, Zeynep Çarmıklı ve Bilgün Sazak gibi isimler katıldı.