Sonbahar ve kış mevsiminin en güzel meyvelerinden biri şüphesiz portakal... Portakal artık tezgahlarda görüldüğüne göre portakaldan nefis bir kek yapmaya ne dersiniz? İşte Çikolata soslu portakallı kek tarifi ve malzemeleri...
Çikolata soslu portakallı kek malzemeler
portakallı kek için malzemeler
1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
1 portakal kabuğunun rendesi
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Çikolata sosu için malzemeler:
2 su bardağı süt
100 gram parçalanmış bitter çikolata
1 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı şeker
Çikolata soslu portakallı kek nasıl yapılır?
İlk olarak yumurtaları geniş bir kabın içerisine kırın. Üzerine şeker ilave ettikten sonra iyice malzemeleri çırpın. Yumurtaları bir kabın içerisine kırın. Üzerine şekeri ilave edin ve şeker eriyene kadar çırpın. Şeker eridiğinde üzerine yoğurdu ilave edin ve çırpma işlemine devam edin. Ardından sıvı yağ, portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğunu karışıma ekleyip sıvı malzemelerin iyice birbiriyle bütünleşmesini sağlayın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve çırpın. Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Daha sonra keki fırından çıkarıp dinlendirin.
Kek dinlenirken sosu hazırlayın. Minik bir sos tenceresinin içerisine toz şeker, nişasta ve kakaoyu alın. İyice karıştırın.
İçerisine azar azar sütü ilave edin. Ocağa alın ve yavaş yavaş kıvam almasını sağlayın. Sos tenceresini ocaktan alın. İçerisine tereyağı ve çikolata parçalarını ekleyip iyice karıştırın.
Hazırladığınız sosu, ılınan kekin üzerine gezdirin. Üzerini portakalla süsleyin. Çikolata soslu portakallı kekiniz hazır! Afiyet olsun.
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