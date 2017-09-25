Çikolatalı ıslak kurabiye malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Çikolatalı ıslak kurabiye nasıl yapılır?

Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin. Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın.

Bir fırın tepsisine yağlı kağıdı yerleştirin. Kurabiye hamuruna şekil vererek, fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın.

Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın.

Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin. Yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra çikolatalı ıslak kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...