Çin'de kayada düğün yapan çift nefes kesti!

Evlilik i çin seçilen sıradışı mekânlara yere 90 derece dik uzanan kayalıklar da eklendi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Çin’de yeni evlenen bir çift tören için Çaya Dağları’nı seçti. Zumadin kayaları, Çinli kaya tırmanışçılarının gözdesi. Bu yüzden kayalara tutunmak için demirler de konulmuş. Adı açıklanmayan çiftin Çin’de çok sevilen “Batı’ya Yolculuk” dizisinden etkilenerek düğünü kayalara taşıdığı tahmin ediliyor.

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