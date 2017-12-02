Çin'de trafiğe ilginç çözüm!

Çin’in Jiangsu Eyaleti’nde trafikten bıkan ve işe gidişini kolaylaştırmak i çin yol işaretlerini değiştirmeye çalışırken yakalanan Cai isimli adam, 151 dolar cezaya çarptırıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Cai, sola veya U dönüşüne izin verilen işareti, düz gitmesini sağlayacak şekilde değiştirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER