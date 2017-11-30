Çin'den Kuzey Kore açıklaması: Ciddi kaygı duyuyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük olağan basın toplantısında, Pyongyang yönetiminin bugün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini değerlendirdi.

"Pyongyang'ın gerçekleştirdiği fırlatma işleminden ciddi kaygı duydukları ve buna karşı olduklarının" altını çizen Gıng, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması uyarısında bulundu.

Gıng, Pyongyang'ın "Kore yarımadasında tansiyonu yükseltecek eylemlerden kaçınması" çağrısını yaparak, "İlgili tüm tarafların, bölgede barış ve istikrarın korunması adına temkinli olmasını umuyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore, yerel saatle 02.48'de yeni nesil kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Fırlatıldıktan sonra 53 dakika belirlenen yörüngesinde seyreden füze, Japon Denizi'ne düşmüştü.