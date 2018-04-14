Çin'den Suriye açıklaması!

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası Suriye krizinde tek çözüm yolunun siyasi anlaşma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, başkent Pekin'de yaptığı açıklamada Suriye'ye gerçekleştirilen hava saldırısıyla ilgili olarak, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına kararlılıkla karşı çıktığını, tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini savunduğunu söyledi. internet sitesinden yaptığı açıklama ile, ABD, Fransa, İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği hava operasyonu ile ilgili saldırı sonrası "Suriye krizinde tek çözüm yolunun siyasi anlaşma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası Suriye krizinde tek çözüm yolunun siyasi anlaşma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Hua, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukukun ilkeleri ve temel normlarını es geçen uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve herhangi bir askeri eyleme Çin'in her zaman karşı olacağını açıkladı.

BMGK kararı olmadan atılan herhangi bir tek taraflı askeri adımın, BM Tüzüğü’ndeki ilkelerin ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söyleyen Sözcü, bunun ayrıca Suriye meselesinin çözümünü daha da karmaşıklaştıracağını dile getirdi. Sözcü, "Çin, ilgili tarafları uluslararası hukuk çerçevesine dönmeye ve sorunları diyalog ve istişareyle çözmeye çağırıyor" dedi.

Sözcü, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili olarak da ülkesinin bu konuda kapsamlı, adil ve tarafsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Sözcü, bunun öncesinde tarafların erken bir hükme varmaması gerekliliğinin altını çizdi.

Çin’in Suriye meselesinde siyasi çözümü tek gerçekçi çıkış yolu olarak gördüğünü belirten Sözcü, tüm tarafların BM'nin arabuluculuk rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

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