Çin'in Shanghai Shenhua takımına katılarak dünyanın en çok kazanan futbolcularından olan Tevez, Çin'de tutunamayarak ülkesi ve eski kulübü Boca Juniors'a döndü. Tevez, şüphesiz yakın dönemdeki en garip transfer hikayelerinden birini yazdı
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Carlos Tevez geçtiğimiz günlerde hikayesinin başladığı yer olan Arjantin'e döndü. Tecrübeli futbolcu, Çin'de geçirdiği yılın ardından aynı zamanda taraftarı olduğu Boca Juniors'la sözleşme imzaladı.
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2001-2004 yılları arasında profesyonel olarak oynadığı dönemde Tevez, Boca Juniors formasıyla yeni Maradona lakabını üstüne geçirdi. Sonrasında o dönemde güçlü sermayesiyle dikkat çeken Brezilya ekibi Corinthians'a transfer oldu.
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Sonrasında Javier Mascherano'yla birlikte Avrupa kariyerine ilginç bir tercihle West Ham United'ta başladı. Onu Manchester United, Manchester City, Juventus izledi.
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Manchester'da havanın yağmurlu olmasından, şehrin kendisini tatmin etmediğinden yakınan tecrübeli oyuncu, Torino'dan da "Artık anadilimin konuşulduğu topraklarda forma giymek istiyorum" diyerek Boca Juniors'a transfer oldu.
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Aralık 2016'da Çin Süper Lig'i ekiplerinden Shanghai Shenhua ile iki yıllık sözleşme imzaladığında dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Tevez'in maaşını haftalık 820 bin dolar olarak açıkladı. Yani Tevez, geçirdiği 1 yıl boyunca 4 gol attığı Çin ekibinden 40 milyon Dolar alacaktı.
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Tevez, Arjantin'de yayın yapan TyC Sports'a "Çin'e ayak bastığımda gerçekten Boca'ya dönmek istediğimin farkına vardım. Çin'deyken 7 ay boyunca tatildeydim." ifadelerini kullandı.
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Arjantin'e döndüğünde ona kucak açan ilk insanlardan biri, yakın arkadaşı ve idolü olan Diego Maradona oldu. Maradona, "Çin'e gitti, bankayı dolduracak kadar dolarla döndü. Bu harika." ifadelerini kullanarak bu transferi özetledi.
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Tevez, Çin'e transfer olduğunda Avrupa'dan göç eden tek yıldız kendisi değildi. Shanghai SIPG, Chelsea'den Oscar'ı transfer etmişti. Aynı şehrin iki ezeli rakibinin transferleri kıyaslanıyordu.
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Hong Kong'ta yaşayan ve Asya futbolu üzerine 20 yıldır çalışan Michael Church, "Tevez ilk geldiğinde birçok spekülasyon vardı. Bunların çoğu, alacağı paranın miktarı üzerineydi" diyor Church.
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Shanghai Shenhua, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında turu atlamış ve Fransız teknik direktör Gus Poyet'le sözleşme imzalamıştı.
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Church'ün aktardığına göre Shenhua'nın, yeni bir süper yıldızı ve yeni teknik direktörleriyle sahip olmak isteyeceği her şeyi vardı.
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Çin futbol tarihinin en eski kulüplerinden biri olan Shenhua'nın bu durumla kazandığı birçok şampiyonlukları tekrarlayacak döneme girdikleri söyleniyordu. Ancak işler hiç de bekledikleri gibi gitmedi!
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Şubat 2017'de gelindiğinde Sheunhua, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Avustralya temsilcisi Brisbane Roar'a 2-0 kaybetti. Tevez, ligde forma giydiği ilk maçta, Şampiyonlar Ligi'nden daha iyi başlangıç yapmıştı.
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Ligdeki ilk mücadelesinde Jiangsu Suning karşısında 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Sonrasında ise her şey tepetaklak oldu! Shenhua, Tevez'in sakatlık geçirmesinden önce 3 maçta 1 puan alabildi.
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Tevez'in sakatlanmasından sonra Fredy Guarin ve Giovanni Moreno'nun oynadığı Changchun Yatai'yi yenen Sheunhua'nın konuştuğu bu galibiyet değil, sakatlığı bulunan Tevez'in Disneyland'da çekilen fotoğraflarıydı.
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"Sakat olduğu söyleniyordu ancak ailesiyle eğleniyordu. Maaşı gerçekten çok fazlaydı. Tedavi olması, iyileştiğine yönelik haberlerle gündeme gelmesi gerekiyordu. İnsanlar böyle söylüyordu." diyor Church.
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"Kulüpten birkaç kişiyle konuştum ve bu duruma çok kızgınlardı. Kulüpte Tevez'e karşı olan ortak bakış, profesyonellikten uzak ve lakayıt olduğuydu. Yapması için para aldığı şeyleri yapmak için gelmemiş" diye de ekliyor.
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Tevez, Buenos Aires'ten ailesinin de içinde bulunduğu 20 tanıdığıyla birlikte Çin'e gelmesine rağmen ortama ayak uyduramadı.
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Teknik direktör Poyet, Guardian'a yaptığı açıklamada "Yemekler biraz acı çektiriyordu. Biz de mangal yaparak Çin yemeklerinden uzak kalmaya çalışıyorduk." diyordu.
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Church'ün aktardığına göre Tevez, Çin'deyken oldukça ilgisiz görünüyormuş ve bu yüzden taraftarın hedefi haline gelmiş. Taraftarlar ona ülkesinden uzak kalamayanlar için kullanılan "Homesickness" ifadesinin bulunduğu "Homesickness çocuk" lakabı takmış.
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Takvim yaprakları ağustosa geldiğinde Tevez, tedavi için Arjantin'e döndü. Titan Sports'un yayın yönetmeni Ma Dexing, Tevez için "Arjantin'e dönebilmek için birçok bahane buluyordu." diyor ve ekliyor:
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"Bence Shanghai Shenhua'da oynarken hiç mutlu değildi. Sadece para için buradaydı, kulüp de ona çok fazla para verdi."
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Dexing, Çin'de taraftarların onu motive etmede oldukça yetersiz kaldığını düşünüyor. "Çin'de profesyonel kulüpler, Avrupa'dakilerden biraz farklıdır. Avrupa'da taraftarların, kulüp kararları üzerinde yoğun bir etkisi vardır. Çin'de ise durum tamamen farklı" diyor Dexing.
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"Taraftarlar, kulüp üzerinde hemen hemen hiçbir etkiye sahip değil. Tevez'in parasını taraftarlar değil, kulübün hissedarları ödedi. Taraftarlar oldukça kızgın olabilir ancak hiçbir şey yapmadılar."
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Kulübün sahipleri Eylül 2017'ye gelindiğinde Tevez'in durumu halka açtı. Shenhua'nın başkanı Wu Xiaohui, gerçekleştirdiği bir röportajda "Kötü bir hazırlık dönemi geçirdi ve maç kondisyonu yok. Ondan beklediklerimizi bulamadık." ifadelerini kullandı.
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Tevez, bu cümlelere birkaç gün sonra cevap verdi. Fransa televizyonu olan SFR Sport'a konuşan futbolcu, "Çinli futbolcular, Güney Amerikalı ya da Avrupalı futbolcular gibi doğuştan yetenekli değil. Onlar futbolu öğrenen çocuklar gibiler, hiç iyi değil. 50 yıl sonra bile bu seviyeye ulaşamayacaklar."
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Bu sözler, Çin'i oldukça karıştırmış. Dexing, "Birçok Çinli futbolcu bu sözleri tartıştı. Ona, 'O zaman neden Çin'e geldin?' Diye sordular. Oyuncular ve medya bu konuyu uzun süre tartıştı" diyor.
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"Oyuncular ve özellikle medya 'Çin Ligi kaliteli oyuncular istiyor ama Tevez, kalitesini yansıtmıyor.' diyordu. Birçok teknik direktörle konuştum, benzer görüşleri vardı. Ancak projenin pozitif yanlarını yansıtmak istiyorlardı."
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Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesinin yerkürenin o kısmında futbolun en güçlüsü olmak istemesinde bir gariplik yok. Dexing, Tevez'in Çin'e gelen en büyük yıldızın olduğunu dile getiriyor.
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Tevez, bu tip sorunları daha önce de çıkarmıştı. Corinthians'tayken kendisine verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe göstererek İngiltere'nin yolunu tutmuştu. Arjantin'de yayın yapan Clarin'de çalışan Bustos Mila, Tevez'in Boca taraftarlarını hayal kırıklığına urattığını düşünüyor.
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"Juventus'tan geri döndüğünde paranın onun için motivasyon kaynağı olmadığını çünkü Avrupa'da çok fazla kazandığını dile getirmişti. 1,5 yıl geçmesinden sornaysa Çin'e gitti ve taraftarlar yıkıldı."
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Tevez, Buenos Aires'in varoşlarından olan Fuerte Apache'de büyümüştü. Mila, "Tevez fazla karizmatikti. Gol attıktan sonra dans eder ve sürekli gülümserdi." diyor ve insanların onun hatalarını affettiğini dile getiriyor:
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"Boca'da henüz genç bir futbolcuyken birçok sorunu vardı. Kulübün altyapısından geliyordu ve oldukça yoksul bir çocukluk geçirmişti. Normal bir eğitim süreci geçirmemiş, okulu küçük yaşta terk etmişti."
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"Her zaman rasyonelden ziyade oldukça duygusal biri oldu. Bazen antrenörlerle tartışmalar yaşardı çünkü o tüm sorunları karizmasıyla, şakaları ve gülümsemesiyle çözebileceğini düşünürdü."
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Ancak Shenhua taraftarları, Boca Juniors'a gönül verenlerden daha farklı düşünüyor ve haksız da değiller. Dexing, "Takımdan ayrıldığı için herkes çok mutlu oldu. Tüm takım arkadaşları, tüm taraftarlar gittiği için sevinçliydi. Çin'den oldukça kötü bir imajla ayrıldı."
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Dexing, Tevez macerasının Çin'de yabancı futbolculara karşı herhangi bir tutuma yol açmayacağını düşünüyor: "Dario Conca ve Paulinho gibi futbolcular burada oldukça iyi işler yaptı. Onları izlemek herkesi mutlu ediyordu. Gelecekte taraftarlar ve medya Tevez'i elbette konuşacak, diğerlerinden ayıracak."
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Tevez, Boca Juniors formasıyla 3 maça çıktı bile. 33 yaşındaki futbolcu, üçüncü maçında Colon karşısında 90 dakika forma giydi ve maçta 1 asist yaptı. Arjantinli yıldızın gelecek dönemde nelere imza atabileceğini kimse tahmin edemiyor.
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