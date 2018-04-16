Çin'in Twitter'ı Weibo tepkiler sonrası eşcinsel içerikleri kaldırmaktan vazgeçti

Çin'in dev sosyal medya platformu Sina Weibo, sitesindeki eşcinsel içeriklerin kaldırılmasına ilişkin kararını protestolar sonrasında geri çekti.
Weibo'nın eşcinselliği pornografiyle eş tutarak karaladığını söyleyen on binlerce kullanıcı, şirketi Çin hükümetinin sansür uygulamalarına boyun eğmekle suçladı. Bazı eşcinsel kullanıcılar partnerleriyle çektikleri fotoğrafları "Ben gay'im, sapık değilim" notuyla paylaştı.
Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo Cuma günü pornografi, şiddet ve eşcinsellik içeren video ve çizgi içerikleri 3 haftalık bir kampanya boyunca siteden kaldıracağını açıklamıştı.
Ülkede manga olarak bilinen çizgi romanlarda sık sık eşcinsel erkeklerin bazılarınca müstehcen bulunan ilişkilerine yer veriliyor.
Tartışma, Cuma günü Sina Weibo'nun 3aylık bir "temizlik" kampanyası yapacağını duyurmasıyla alevlendi.
Şirket yaptığı açıklamada kararı "temiz ve uyumlu bir toplum" için verdiklerini savundu. Açıklama yapıldığında 50 binden fazla paylaşım kaldırılmıştı bile.
Öte yandan, Twitter'da LGBTi (Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) gruplar "#BenGayim" ve "#AşağılıkSinaSelamBenGayim" gibi çeşitli etiketler kullanarak uygulamayı sertçe eleştirdi.
Bazıları Weibo'yu kullanmayı bırakacaklarını söylerken, bazıları da şirket yetkililerine mektuplar yazarak tepkilerini dile getirdi.
İnternette çok sayıda kullanıcı, eşcinsel gönüllülerin sokaktan geçenlerden onlara sarılmalarını istediği bir sosyal deneyin videosunu paylaştı.
Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak paylaşımı yapan kullanıcı, videonun bir süre önce internetten kaldırıldığını söylüyor.
Tepkiler büyüyünzde Pazartesi günü Weibo yetkilileri sitedeki içerikleri temizlerken eşcinsel içerikleri artık hedef almayacaklarını açıkladı.
Yetkililer kararın hükümet politikalarının bir sonucu mu yoksa şirketin kendi inisiyatifi mi olduğu sorusuna ise açıklık getirmedi.
Pazar günü iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin resmi gazetesinde bir yandan eşcinselliğe destek verilen ifadeler kullanılmış, bir yandan da "müstehcen" içeriğin, cinsel yönelim ne olursa olsun kaldırılması gerektiği belirtilmişti.
Çin 20 yıldan fazla süre önce eşcinselliği suç kapsamından çıkardı ama gay bireyler halen kapsamlı olarak ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor.
Ülkedeki LGBTi savunucuları ise, toplumu cinsel tercihler konusunda eğitmeye ve kişilerin evlenip çocuk sahibi olmaları gerektiği yönündeki geleneksel baskıları itelemeye çalışıyor.
Reuters'a konuşan Pekin LGBTi Merkezi Başkanı Xiao Tie, eşcinsellik ve pornoyu eşdeğer tutan politikaların sorunlu olduğunu, hükümetin LGBTi karşıtı olmasa da konuyla ele almakta zorlandığını öne sürüyor.
Sina Weibo ise, Çin'in geçen yıl Haziran ayında duyurduğu internetteki içeriklere ilişkin düzenlemeye uygun davranmayı amaçladıklarını savunuyor.
Ülkedeki resmi medya gözlem kuruluşunca duyurulan düzenleme eşcinselliği, "anormal cinsel ilişkiler" kapsamına aldığı cinsel istismar ve şiddetle bir tutmuştu.
Çin hükümeti, Weibo'nun uygulamasına ve ardından kararı geri almasına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.