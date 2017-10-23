Çinliler durmaksızın alıyor

Çinlilerin sadece Avustralya'daki tarım sektörüne yaptığı yatırım son bir yılda 300 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseldi.

Bu yatırımın arkasındaki en önemli neden ise Avustralya'nın verimli toprakları. Çinliler burada üretip arkasından ürünleri kendi ülkelerine ihraç ediyor. Özellikle Çinli orta sınıfın Avustralya üretimi meyve, sebze ve et ürünlerine ilgisi de günden güne yükseliyor.

Avustralya'da gayrimenkul fiyatları da hızlı bir şekilde yükseliyor. CoreLogic'in araştırmasına göre, 2008 yılındaki global krizden bu yana ülke genelindeki fiyatlar yüzde 98 yükseldi. Melbourne'deki fiyatlar ise yüzde 84 artmış durumda.

YABANCI YATIRIMCININ NEREDEYSE TAMAMI ÇİNLİ

Fiyatlar yükseldikçe pazara giren Çinli yatırımcı sayısı da artıyor. Uluslararası emlak sitesi Juwai'ye göre geçtiğimiz yıl Çinli yatırımcıların Avustralya'daki gayrimenkuller üzerindeki ilgisi tavan yaptı.

Avustralya'nın en önemli şehirlerinden Sidney'in de içinde bulunduğu bölgede geçtiğimiz yıl satışa sunulan yeni konutların yüzde 25'ini yabancı yatırımcılar satın aldı. Bu yabancılar içerisinde Çinlilerin oranı ise tam yüzde 87.

Öte yandan Avsustralta hükümeti, ülkeye yönelen Çin sermayesini yavaşlatmak için bazı adımlar atıyor. Yabancı yatırımcılar için sunulan teşvikler azaltılırken, emlak vergisi yabancı yatırımcılar için iki katına çıkarılarak yüzde 8 yapıldı.

Son dönemdeki düzenlemelerin işe yaradığını ve giren paranın düşmeye başladığını belirten Juwai'nin Avustralya Başkanı Jane Lu, Çinlilerin aldığı evlerin ortalama fiyatının 2017'de 40 bin dolar düşüşle 350 bin dolara gerileyeceğini belirtti.

ÇİN'DE ZENGİN SAYISI ARTIYOR, TALEP DÜŞMEZ

Credit Suisse'ye göre ise talep halen çok canlı ve yavaşlaması beklenmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise Çin'deki zengin nüfusun giderek artması.

2011 yılında Çinli milyonerlerin toplam serveti Avsutralya'daki gayrimenkul sektörünün toplam değerine eşitken, gelinen noktada ikiye katlamış durumda.



Credit Suisse, Çinli milyonerlerin toplam servetinin daha da hızlı bir şekilde artacağını öngördü.

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