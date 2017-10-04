Cinsel isteksizlik neden kadınlarda daha fazla?

Kadınlarda cinsel isteksizliğin birçok sebebi olabilir. Cinsel isteksizliğin nedenleri hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Selin Baran, kadınlarda cinsel isteksizliğin çözüm yollarını da anlattı.

İnsanoğlu yaşamın devamı ve hayatta kalmak için bazı zorunlu davranışlar gösterir. Bu davranışlara dürtü adı verilmiştir. Bu dürtülerimizin amacı yaşamımızı sürdürmek yanında zevk ve haz almaktır. Cinsellik de yeme içme, uyuma gibi doğal bir dürtüdür. Yemek yeme dürtüsü uzun süre ertelenemez ama cinsellik dürtüsü ertelenebilir ya da baskılanabilir. Ancak tam olarak yok edilemez. Kadınlar ve erkekler biyolojik olarak aynı düzeyde dürtülere sahiptir. Ancak eski çağlardan beri kadınlar; gelenek-görenek, örf, adet, ahlaki ve dini kurallardan dolayı cinsel dürtülerini baskılamak zorunda bırakılmıştır.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Toplumda genel kabul gören bazı yanlış cinsel mitler vardır. Örneğin; ''cinsel eylemi erkek başlatmalıdır. Cinsel ilişki isteyen ve başlatan kadın ahlaksızdır'' şeklindeki mitler kadınların cinsel istek duymasını zorlaştırmakta veya isteğini ifade edememesine yol açmaktadır.

Cinsel uyarılma fizyolojisi kadın ve erkeklerde farklıdır. Erkekler görsel ve işitsel uyaranlardan uyarılırken kadınlar ise düşünsel, sözel ve duygusal uyaranlardan uyarılır. Erkeğin kafasında birçok sorun varken görsel ve dokunsal uyarılar erkekte cinsel uyarıyı tetikler. Ama kadının kafasında sorunlar ve birçok düşünce varsa duygusal ve sözel uyarıcılar yanında dokunsal uyaranlar olsa bile cinsel isteksizlik ve uyarılma bozukluğu olabilir.

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİĞİN NEDENLERİ

* Toplum baskısı

* Cinsellik hakkında yanlış inançlar

* Evde ya da işte sorunlar

* Eş veya partnerle yaşanan duygusal ya da ilişkisel problemler

* İlişki sırasında canının acıyacağı korkusu

* Gebe kalma korkusu

* Aşırı stres, depresyon, anksiyete gibi ruhsal sıkıntılar

* Geçmişte yaşanan taciz, tecavüz ve cinsel istismarlar

* Evlilik sorunları (Özellikle eşe karşı gizli öfke, kırgınlık, dargınlıklar, aldatılma)

* Fiziksel hastalıklar

* Kullanılan bazı ilaçlar

* Doğum sonrası ilk aylar

* Fiziksel olarak kendini çekici bulmama, bedeninden memnuniyetsizlik

ÇÖZÜM İÇİN İLK ÖNERİ; TERAPİ

Cinsel sorunların tedavisinde isteksizliğin nedenine göre cinsel terapiler uygulanır. Cinsel terapi cinsel işlev bozuklukları konusunda eğitim almış psikiyatrist ve psikologlarca yapılır.

Cinsel terapi öncesi hastadan genel bir cinsel öykü, aile öyküsü ve geçmişi ile ilgili detaylı bilgiler alınır. Cinsel sorunu körükleyen bilinçaltında yatan psikodinamikler tespit edilir. Daha sonra hastalara genel psikolojik durumları ile ilgili ve cinsellikle ilgili bilgiler verilir. Yanlış ve eksik bilgiler varsa düzeltilir. Cinsel egzersiz ödevleri verilir. Cinselliğe "yeni bir bakış açısı" kazandırılır. Aile içi problemleri var ise "aile terapisi" verilir.