Cinsel saldırıda ruh sağlığı kontrolü talebi reddedildi

Eğlenmek için Taksim'e giden 25 yaşındaki F.E. isimli kadın sabah saatlerinde firari sanık Engin K.'nın saldırısına uğradı. F.E.'yi gündüz vakti omuzuna alan Engin K. metruk bir binaya götürüp burada arkadaşı ile birlikte cinsel saldırıda bulundu.
Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, yapılan şikayet üzerine açılan davada, F.E.'nin avukatı müvekkilinin ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, F.E.'nin olay nedeniyle ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya her hangi bir fayda sağlamayacağını belirterek talebi reddetti.
AİLE BAKANLIĞI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Dursun A. getirilirken şikayetçi F.E. de hazır bulundu. Diğer müşteki E. Y. ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da katılma talebinde bulundu.
ADLİ TIP KURUMUNA SEVKİNİ İSTEDİ
Müşteki F.E.'nin avukatı söz alarak, müvekkilinin ruh sağlığının bozulduğu kanaatinde olduklarını, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor aldırılmasını talep etti. F.E.'nin avukatı ayrıca olaya karıştığı iddia edilen Rıdvan isimli şahıs hakkında da gerekli araştırmanın yapılmasını talep ettiklerini söyledi.
TAHLİYE TALEP ETTİ
Tutuklu sanık Dursun A.'nın avukatı ise şikayetçinin beyanlarının çelişkili olduğunu belirterek müvekkilinin yargılanmasının tutuksuz olarak yapılmasını talep etti.
DOSYAYA FAYDASI YOK
Suçtan zarar görme ihtimalini göz önüne alarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın katılan olarak kabulüne karar veren mahkeme heyeti, şikayetçi F.E.'nin olay nedeniyle ruh sağlığında bozulma meydana gelip gelmediği hususunun dosyaya her hangi bir fayda sağlamayacağını belirterek bu konudaki talebi reddetti. Diğer şikayetçi E.Y.'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Şüpheli Rıdvan isimli şahıs hakkında gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa gönderilen yazının akıbetinin sorulmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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