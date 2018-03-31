Çita ile selfie çekti!

Tanzanya’nın Serengeti Milli Parkı’nda safari turuna çıkan bir Amerikalı turist, beklemediği bir misafirle karşılaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kafile, aracın önüne çıkan bir çita sürüsü nedeniyle durdu. Çitalardan biri aracın açık yan arka kapısından içeri girdi. ABD’li turist Britton Hayes, o anları korkuyla da olsa kameraya kaydetti. Çita, yiyecek bulamayınca araçtan uzaklaştı.

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