Çocuk beslenmesi çok önemli. Büyüme, gelişme için yenmesi gerekenler, sağlıklı yemekler, “Aman en organiğini bulalım”lar... Bunları biliyoruz ama neden hepimiz başaramıyoruz? Neden bazı çocuklar annelerini bu konuda oldukça fazla zorluyor? Bazen başkalarının çocuklarını gördüğümüzde, özellikle de masada kendi kendine yemek yiyen bir çocuk görünce “Ay ne güzel yaaa” diye kendimizden geçiyoruz.

SAĞLIKLI BESLENİYOR MU?

Ben de biraz anne olmanın etkisi, biraz kendi deneyimlerim, biraz yetişkinlerle kilo kontrolü çalışırken değiştirmeye çalıştığımız davranışlar derken kendimi çocuk beslenmesinin içinde buldum. 3-4 yıl önce arkadaşım Klinik Psikolog Pınar Mermer’le beraber çok güzel bir eğitim planlayıp “Çocuğum sağlıklı besleniyor mu?” diye sormuştuk. Birbirimizin çocuklarını yorumladık önce, sonra işe yaradığını görüp anlatmaya başladık.

ANNELERLE BULUŞUP KONUŞUYORUZ

Benim yeni kitabım, ikinci gebelik derken eğitimler devam etti. Hâlâ her ay annelerle buluşup (“Ailecek gelin” desem de ne yazık ki babalar çok fazla bu konuyla ilgilenmiyorlar) “Çocuğum ne yesin?” sorusuna cevaplar buluyoruz. Anneler bir yandan notlar alıyor, bir yandan fotoğraflar çekiyor. Bazı anlarda beni dinlerken dalıp gidiyorlar çünkü anlattığım her hikâye aslında hem kendi çocukluğumuzu, yemekle ilişkimizi hem de çocuğumuzu nasıl beslememiz gerektiğini sorguluyor.

PAYLAŞTIKÇA RAHATLIYORLAR

Eğitimler yani annelerle buluşmalar çok değerli. “Artık nasıl davranacağımı biliyorum. Ailece neye dikkat edeceğimizi anladım” diyen annelerin sayısı artıyor ve ben çok mutlu oluyorum. “Oğlum ilk kez brokoli yedi!” diye mesaj atan da oluyor, “Kızım artık yumurta yiyor” diye telefon edip bir sonraki eğitimin tarihini soran da. Kitabımı alıp okuyan, eğitimlerde benimle sorularını paylaşan herkese teşekkür ediyorum.

0-6 YAŞ ARASI ÇOK ÖNEMLİ!

ÇOCUKLARIN hayatları boyunca verdiği tepkiler, kilo kontolü, yeme davranışı, 0-6 yaş aralığında oturuyor. Bugün evde yasakladığınız her şey veya ödül olarak verdiğiniz tüm yiyeceklerle hayatı boyunca savaşmak zorunda kalabilir. İştahsız çocuğu zorladığınızda, ona abartılı porsiyonlar yedirdiğinizde, mutsuz olduğunda ona dondurma aldığınızda, bu alışkanlığı hayatı boyunca sürdürebilir ve belki de bu yüzden sürekli diyet yapmak zorunda kalabilir.

BUZDOLABINIZDA NE VAR?

AİLELERE sorduğum ilk sorulardan biri şudur: Buzdolabınızda ne var? Yani eve gidip dolabını açsam iyi ve kötü neler görürüm? Siz de düşünün hadi! Şimdi bu satırları okurken dolabı açıp baksanız, kaç puan verirdiniz kendinize? Abur cubur var mı? Çocuk görmeden gizlice yediğiniz kendi kaçamaklarınız? Peki ya çocuklar bunu fark edince ne oluyor? Ya o da abur cubur isterse? Buzdolabında sağlıklı yiyecekler mi daha çok, diğerleri mi? Öncelikle bu değerlendirmeyi yapıyoruz hep beraber.

EVDE SAĞLIKLI YEMEKLER PİŞİYOR MU?

GENELDE “Çok iyi yemekler pişiyor evde” diyor anneler. Sağlıklı yemekler pişmeli ve bu, büyük-küçük herkesin beslenmesi adına evin normali olmalı. Bunu özel bir çaba olarak görmeyin. Sürekli bunun çok önemli olduğunu anlatmayın. Yani iyi bir şey yaparken tepkileri üzerinize çekmeyin. Siz evdeki ıspanağı överken dışarıdaki burgerler çekici hale gelebilir.

‘İYİ GIDA’ VE ‘KÖTÜ GIDA’ ARASINDAKİ FARKI ÖĞRETİN

Annelerden gelen başlıca soru “ Çocuğum abur cubur isterse ne yapayım?” oluyor. Korkunun ecele faydası yok. Çocuk çikolatayla tanıştığı an kendinden geçebilir. Ya da benim yaptığım gibi, ilk denemesinde bitter çikolata yiyen bir çocuk o acı tatla tanışınca farklı tepki verebilir. Çocuğunuza ‘iyi gıda’ ve ‘ kötü gıda’ arasındaki farkları öğretin. Mantıklı açıklamalar yaptığınız sürece sizi çok net anlar. Anlamadığını düşünüyorsanız ya başka zaman konuşun ya da konuyu onun anlayacağı hale getirin. Bu konuda destek de alabilirsiniz.

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

BİR sonraki eğitim aralık ayında. Tarihini kesinleşince duyuracağım ama muhtemelen 9 Aralık Cumartesi günü olacak. Sosyal medyadan beni veya ‘çocuğumneyesin’ hesabını takip edebilirsiniz. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0212 296 12 13’ü arayabilirsiniz.

Bu arada eğitime gelen annelere çok güzel hediye sepetleri hazırladık. İçlnde annelerin ihtiyacı olan çok güzel ürünler var. Destek veren firmalara teşekkür ederim. Katılamayan annelere sosyal medyadan da çekilişle hediye ediyorum. Takip edin, belki size de çıkar.

Çocuğum ne yesin?

Güneş Aksüs