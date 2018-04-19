Çocuklar yetişkinlere oranla daha sık kulak enfeksiyonu geçirebiliyor. Siz siz olun asla çocuğunuzun yanında sigara içmeyin ve kimseye de içirtmeyin. Odasında halı bulundurmayın ve çarşaflarını sık sık değiştirin. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, çocukların sık kulak enfenksiyonu geçirmesinin nedenlerini sıraladı.
Anne sütünün erken kesilmesi veya erken yaşta ek gıdalara başlanması: Anne sütü özellikle ilk altı ay bebeği pek çok hastalıktan koruyan, başta Immünglobülin E olmak üzere faktörler içerir. Bebeğin olabildiğince uzun, en azından 6 ay anne sütüyle beslenmesi, hayatının başlangıcında enfeksiyonlara direnç açısından çok önemlidir.
Biberonla beslenme: Anneden süt emerken bebeğin emme hareketiyle östaki borusu açılır ve orta kulak basıncı düzenlenir. Ancak biberonla beslenmede, biberonun ucunun göğüs ucundan farklılığı sebebiyle etkisi aynı şekilde olmamaktadır.
REFLÜYE SEBEP OLUYOR
Yatay pozisyonda beslenme: “Yatay pozisyonda beslenen bebeklerde reflü (mide içeriğinin ağıza geri kaçması) çok sık gözlenir” diyen Yrd. Doç. Dr. Dizdar, “Geniz bölgesine kaçan mide asidi ise östaki bölgesini tahriş ederek hem boğaz, hem de orta kulak enfeksiyonu ihtimalini artırıyor” diyerek aileleri uyardı.
Erken yaşta kreşe başlaması: Kreşler kalabalık ortamlardır, kreşe başlayan çocuklar pek çok hastalık etkeniyle bir anda karşılaşırlar. Erken yaşta kreşe başlayan çocuklar, vücutları daha bu hastalıklarla savaşacak olgunluğa erişmeden hastalıklarla karşılaştıkları için sık enfeksiyon geçirirler.
SADECE YANINDA DEĞİL EVDE BİLE SİGARA İÇMEYİN
Evde sigara içilmesi: Sigara dumanı; ağız veya burundan çekildiğinde, boğaz ve geniz bölgesinde kronik tahrişe ve dolayısıyla enfeksiyonlara sebep olur. Araştırmalar, aynı durumun pasif içicilikte de geliştiğini göstermektedir. Çocuğun yanında sigara içilmese bile; sigara içilmiş ortamda bulunması veya dumanına biraz bile maruz kalması enfeksiyon ihtimalini arttırmaktadır.
Büyük geniz eti olması: Yrd. Doç. Dr. Dizdar, “Geniz etinin büyük olması; östaki tüpünün tam çalışmasını engelleyerek, orta kulak boşluğunun basınç dengesini bozmakta ve orta kulakta sıvı birikmesine sebep olmaktadır. Sık kulak enfeksiyonu geçiren, orta kulakta sıvı birikimi olan çocuklarda geniz eti mutlaka değerlendirilmelidir. Bu çocuklarda dört yaşından itibaren geniz etinin alınması önerilir” dedi.
ODASINDA HALI OLMASIN!
Alerjik bünye: Alerjik bünyeye sahip çocuklarda hem konkaların büyümesine bağlı burun tıkanıklığı, hem de geniz etinin büyük olmasına bağlı östaki disfonksiyonu; sık orta kulak enfeksiyonuna sebep olmaktadır. Özellikle ev tozu en sık alerji yapan etken olup çocukların odalarında halı bulundurulmamalı, yatak odaları hergün havalandırılmalı, yatak çarşafları üç günde bir değiştirilmelidir. Dört yaşından itibaren alerji için medikal tedavi de uygulanabilmektedir.
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