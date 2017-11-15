Çocukların gelişiminde ve eğitiminde kuşkusuz en büyük pay annelere düşüyor. Anneler, çocuklarına ilk aylarda ve yıllarda öncelik vermek, onlarla birlikte olmak istiyorlar. Tekrar işe başladıklarında annelerin akılları çocuklarında kalıyor ancak yaşam koşulları anneleri çalışmaya sevk ediyor. Çalışan anneler sadece iş temposunu tatmakla kalmıyor, evde de aynı tempoyu yakalamaya çalışıyor. Bunun sonucunda hayatlarının değiştiği gibi çocuklarına yaklaşımlarında da değişiklikler görülüyor. Bu değişimlerin etkisi hem anneyi hem çocuğun gelişimini etkiliyor.

Anneleri gibi olmak istiyorlar

Çoğu zaman çocukların anneleriyle yeterli vakit geçiremediği hissi anne-çocuk ilişkilerinin zedelenmesine yol açıyor. Çocukların annelerinden göremediği ilgi ve sevgi zaman geçtikçe çocuklarda saldırgan bir yapı oluşumuna zemin hazırlıyor. Annede oluşan sinir ve yorgunluk hali çocuğun anneye yaklaşımını zorlaştırıyor. Yorgunluğunu yansıtmayan anneler çocuklarıyla daha keyifli vakit geçiriyor. Keyifli vakit geçirdikçe çocuklar, annelerini örnek alıyor ve onlar gibi olmak istiyorlar.

‘Uzun vakit değil kaliteli vakit önemli’

Çocuğun anneye en çok ihtiyaç duyduğu dönem 0-3 yaş dönemi. Bu dönemde çocuklar, annelerini ve kendisine bakan kişileri - ayırt ederler. Bu dönemde bebeğin gereksinimlerini gidermenin en sağlıklı yolu annenin bebeğiyle beraber vakit geçirmesidir. Annenin bebeğinin yanında olması sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması değildir. Psikolojik ve eğitimsel açıdan da bebek anneye ihtiyaç duyar. Gelişimini annesi sayesinde sağlıklı tamamlar. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli husus bebeğin annesiyle uzun vakit geçirmesinin ötesinde bu vakitlerin kaliteli ve eğitici geçmesidir.

‘Gerçeklik kavramı okul çağında oluşur’

Çocuklar, anneleri evde yokken kendilerini huzursuz hissederler. Huysuz davranışlar sergilemeye başlarlar, davranışları değişir. Anne işten eve geldiğinde çocuğun huzurlu hissetmesi amacıyla onunla daha çok vakit geçirmelidir. Ona kabullenmesi için yardım etmeli, yokluğunu hissettirmemelidir. Çocuk, bu durumu kabul etmekte zorlanabilir, annesinin kendisini terk ettiğini düşünebilir ve bunun sebeplerini kendisinde arayabilir. Bu yüzden annenin çocuk okul çağına geldikten sonra çalışmaya başlaması daha uygundur. Çünkü artık çocukta gerçeklik kavramı oluşmuştur.