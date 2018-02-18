Çocuklar Duymasın'da Havuç sürprizi!

Dizinin yapımcısı Birol Güven ve Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ, sosyal medya hesapları üzerinden 'HavuçEveDönüyor' etiketiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Havuç Eve Dönüyor O bizim en önemli ve en sevilen karakterlerimizden biri. Çocuklar Duymasın’da heyecan aynen devam. Pazar akşamı Kanal D’de" ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Havuç karakterine hayat verecek isim ise yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.

Tutku-Meltem-Haluk üçlüsü arasında yaşanan gerilim, Haluk'un bazı gerçeklerin farkına varmasıyla sona ermeye başlamıştır. Haluk'un, hayatından çıkması konusunda uyarıda bulunduğu Tutku, daha da kötüsünü yapmış ve aileyi kaosa sürüklemiştir. Meltem ve Haluk'un biricik oğlu Havuç'un telefonuna ulaşan Tutku, ortalığın fena halde karışmasına neden olmuştur.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çocuklar Duymasın 18 Şubat pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde, Tutku'dan kurtulduklarını düşünen Haluk ve Meltem'e kötü bir haber geliyor!

Çocuklar Duymasın bu akşam yayınlanacak yeni bölümde maskesi düşen Tutku, intikam almak için geri dönüyor!

Önceki bölümde, Meltem'in zekice yaptığı planla herkes Tutku'nun gerçek yüzünü görmüş ve onu hayatlarından kovmuşlardı. Yaşadığı bu olayla deliye dönen Tutku ise düştüğü bu durumun intikamını almaya hazırlanır. Tutku, sevdiği adamın gözü önünde küçük düşülmeyi kendine yediremez. Bunun hesabını Meltem'den soracaktır ve pes etmeye niyeti yoktur. Tutku'nun aklından geçen bu durumlardan haberi olmayan Meltem ve Haluk ise artık rahat bir nefes almaya başlarlar. Hayatlarına kaldıklarını yerden devam etmek isterler. Ancak bu mutlulukları uzun sürmez.

Haluk ve Meltem, aldıkları bir telefonla alt üst olurlar. Meltem, Havuç'a ulaşamaz.Oğulları Havuç’a bir süredir kimse ulaşamamaktadır. Havuç ortadan bir anda kaybolmuştur. Haluk ve Meltem yana yakıla Havuç’u aramaya başlarlar, Havuç’un nerede olduğu ise büyük bir merak konusudur! İkili, oğulları için giderek endişelenmeye başlar. Peki bu durumun altından yine Tutku mu çıkacaktır? Havuç'un ortadan kaybolası, Tutku'nun oyununun bir parçası mıdır?

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