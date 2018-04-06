Çocuklar Duymasın 35. yeni bölümüyle Pazar akşamı Kanal D'de seyircisiyle buluşacak. Dizinin bu bölümünün tanıtımında verilen acı haber herkesi yasa boğuyor. Aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül'ün yoğun bakıma alındığı, daha sonra gelen acı haberle Gönül'ün öldüğü öğreniliyor. Peki Gönül gerçekten ölüyor mu? Çocuklar Duymasın Gönül ölecek mi? Zeyno Günenç diziden ayrılıyor mu? İşte Çocuklar Duymasın 35. yeni bölüm özeti...

ÇOCUKLAR DUYMASIN GÖNÜL ÖLÜYOR MU?

Çocuklar Duymasın'ın 35. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında verilen acı haber ile birlikte herkes şoke olurken, seyirciler Gönül gerçekten ölecek mi, sorusunu sormaya başladı. Tanıtımda Gönül'ün öldüğü haberi gösteriliyor. Fakat Gönül'ün gerçekten ölüp, ölmeyeceği ise bilinmiyor. Merak edilen sorunun yanıtı gelecek bölümde belli olacak.

İşte Çocuklar Duymasın 35. bölüm fragmanı ve özeti;

Bir gece ansızın rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Gönül yoğun bakıma alınır. Gönül yoğun bakımda bir gece boyunca kontrol altında tutulacaktır. Gönül’ün yoğun bakımda olduğunu öğrenen Haluk ve Meltem yıkılır.

Çok geçmeden Gönül’den acı haber gelir. Gönül’ün vefat ettiğini iş yerinde öğrenen Taş Fırın Haluk, en yakın arkadaşını kaybetmenin acısıyla şok geçirir. Zero Tuna ise hayat arkadaşını kaybettiği için çok kötü durumdadır.

Peki Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne? Tuna bu acı ile nasıl başa çıkacak?

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Küçük yaşta bale eğitimi alan Günenç, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde üç yıl çalışan Günenç, ardından Kanada'ya giderek eğitimini sürdürdü. Birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev aldı. Çocuklar Duymasın dizisinde "Gönül" karakteriyle ünlenen Günenç, 1996 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş bu evlilikleri 1998 yılında sona ermiştir.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Çocuklar Duymasın - 2017

Çocuklar Duymasın - 2010

Geniş Aile - 2009

Paramparça Aşklar - 2008

Hayat Apartmanı - 2007

Doktorlar - 2006

Keloğlan Kara Prens'e Karşı - 2005

Çocuklar Ne Olacak - 2004

Avrupa Yakası - 2004

Çocuklar Duymasın - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002

Dadı - 2001

Eyvah Kızım Büyüdü - 2000

Kuşlu Çorap - 1988

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