Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini canlandırmaya başlayan Baran Erdoğan için izleyicilerin de araştırması başladı. Bilindiği üzere Çocuklar Duymasın'da Havuç karakterini Furkan Kızılay canlandırıyordu. Ancak Havuç karakterini oynamak istemediğini Instagram'dan açıklayan Furkan Kızılay'ın yerine Baran Erdoğan Havuç karakterini canlandırmaya başladı. Peki Baran Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Çocuklar Duymasın Havuç kimdir?

BARAN ERDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Baran Erdoğan, 1986 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Çankaya İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Erdoğan, ortaokulu da Yüce Koleji'nde tamamladı. Lise eğitimini Özel Ankara Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra Baran Erdoğan, üniversite eğitimini de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

2010 yılında ekrana gelen Yahşi Cazibe dizisinde rol alan Baran Erdoğan, daha sonrasında da 2011 yılında Kanıt dizisinde oynadı. Aynı yıl Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın gibi isimlerin başrolünü oynadığı Alemin Kralı adlı dizide rol oynayan Baran Erdoğan, 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda dizisinde bulundu.

Öte yandan 2014 yılında yayınlanan Hayat Yolunda dizisinde ve Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı sinema filminde oynayan Erdoğan, Kocan Kadar Konuş: Diriliş adlı filmde de 'Tolga' karakterini canlandırdı. Baran Erdoğan, son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol almıştı.

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