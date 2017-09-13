Çocuğunuzun ders dinlerken hemen dikkati dağılıyor hatta uykusu geliyorsa, bunun nedeni okulu sevmemesi değil, susuzluk olabilir! Çocukların yetişkinlere göre susuzluktan daha çok etkilendiğinin altını çizen Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, hem öğrencilere hem de velilere uyarılarda bulundu. Aksoy ayrıca, okulların açılmasıyla birlikte velileri her gün düşündüren, “Beslenme çantasına bugün ne koyalım” sorusuna karşılık, çocukların çok seveceği beş günlük örnek beslenme çantası oluşturdu.

Uzun yaz tatilinin ardından kimi öğrenciler uyum haftası kapsamında okula gitmeye başladı, büyük çoğunluk ise 18 Eylül’ü bekliyor. Veliler de bir yandan alışveriş, servis gibi hazırlıklarla uğraşırken, bir yandan da çocukları için en sağlıklı beslenme programını hazırlamaya çalışıyor. Çocuklar için bir haftalık örnek menü oluşturan Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, su tüketimi konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

DERSTE UYKU GELİYORSA SEBEBİ SUSUZLUK OLABİLİR

Susuz kalan çocukların derslerini dinlemede zorluk yaşayacağını söyleyen Canan Aksoy, “Yeterince su içmeyen çocuğun bilişsel ve fiziksel fonksiyonları yavaşlar, dikkati dağınık olacağından öğrenim süreci etkilenir. Sıvı kaybı devam edip eksilen su yerine konulmadığında solunum artar, terleme ve idrar çıkışları azalır. Bunlarla beraber ağız kuruluğu gelişir, zamansız uyku görülmeye başlar” diye konuştu.

Çocukların su ihtiyacının yetişkinlerden daha fazla olduğunu ve susuzluktan daha çok etkilendiklerini belirten Aksoy, beslenme çantasına büyük bir şişe su koyulmasını tavsiye etti. Çocukların ortalama su gereksinimleri hakkında bilgi veren Canan Aksoy, aktivitesi yüksek, terleyen ve egzersiz yapan çocuklarda bu miktarın artacağının da altını çizdi.



ÇOCUKLARDA TÜKETİLMESİ GEREKEN SU MİKTARI

Kız Çocuk

Yaş Grubu

4 - 6 900 - 1200 ml (4 - 6 su bardağı)

7 - 8 1 - 1,4 litre (5 - 7 su bardağı)

9-13 9 - 13

Erkek Çocuk

4-6 900 - 1200 ml (4 - 6 su bardağı)

7-8 1 - 1,4 litre (5 - 7 su bardağı)

9-13 2,2 litre (9 su bardağı)



ÇANTADAN ÇIKAN SÜRPRİZ İÇECEKLER

Diyetisyen Canan Aksoy, bal ile tatlandırılmış şeftalili ve limonlu buzlu çay, ballı - muzlu süt, çubuk tarçın eklenmiş ıhlamur gibi evde kolaylıkla hazırlanabilecek tariflerin, çocukların beslenme çantalarına hem sağlıklı hem de leziz içecek alternatifleri olarak eklenebileceğini söyledi. Aksoy, bu içeceklerin suyun yerine geçmeyeceğine dikkat çekerek, beslenme çantasında ek içecek olsa bile su miktarının azaltılmaması gerektiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN BAYILACAĞI BEŞ GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME ÇANTASI

Büyüme çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının ileriki yaşlarda da devam ettiğini hatırlatan Diyetisyen Aksoy, ebeveynlerin bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Başta karbonhidrat, protein ve yağ gibi makrobesin ögeler olmak üzere, vitamin ve minerallerin de eklenmesiyle çocukların çok yönlü beslenmesi sağlanabilir” diyen Aksoy, velileri her gün düşündüren, “Beslenme çantasına ne koyalım” sorusuna karşılık da, örnek bir menü hazırladı.

Pazartesi: Fıstık ezmeli ekmek rulosu (Kavrulmuş fıstık, bal ve fındık yağını karıştırarak ev yapımı fıstık ezmesi yapabilirsiniz), elma dilimleri, yoğurt, ceviz ve kuru üzüm



Salı: İnce dilim tam buğday ekmeği üzerine yumurta, kaşar, domates, biber, zeytin ve az sucuktan oluşan pizza, ayran



Çarşamba: Krem peynirli maydanozlu lavaş dürüm, domates, salatalık, havuç, yoğurt, mürdüm eriği



Perşembe: Kabak böreği (4 - 5 adet kabağı rendeleyip hafifçe suyunu sıkın. İçine 3 yumurta kırın. Bir su bardağı beyaz peynirle karıştırıp fırında pişirin), ayran, ceviz, incir



Cuma: Kaşar peyniri, füme et, ince dilim tam buğday ekmeği, badem, yoğurt, tarçınlı elma dilimleri