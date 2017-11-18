Çocuklara ağacı tanıtan proje: “Umut Meyve Ormanı”

Beylikdüzü Belediyesi, “Umut Meyve Ormanı” adını verdiği meyve ormanı projesini hayata geçirdi. Çocuklar ağaçları tanısın, meyveyi dalından yemeyi öğrensin ve doğayı sevsin diye vişneden kiraza, armuttan kayısıya 16 tür yetişkin meyve ağacı toprakla buluşturuldu. İlk kez bu yıl uygulanan “Umut Meyve Ormanı” projesi ile 12 bin metrekarelik yeşil alanda toplam 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacının dikimi gerçekleştirildi. Yürüyüş alanları ve 3 bin metrekarelik hobi bahçesinin de yapımının planlandığı “Umut Meyve Ormanı” projesi kapsamında, çocuklar meyveleri dalından toplamanın ayrıcalığını yaşayabilecek. Çocuklara fidan dikme, yetiştirme ve doğa bilincini aşılamayı amaçlayan Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’ndeki projenin tanıtım törenine Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. İmamoğlu ve çocuklar, meyve ağaçlarını birlikte dikti.

‘HOBİ BAHÇESİ DE OLACAK’

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu, meyve ormanı ile ilgili bilgi vererek, “16 türü olan kocaman bir meyve ormanı olacak. Bizim park ve bahçeler müdürlüğümüzün kontrolünde tüm bunların yanı sıra bir hobi bahçesi de olacak. Burasını gönüllüler yürütecek. Bunu da bugün burada çocukların minik elleriyle yapmanın kutsallığına inanıyoruz. Onlar ömür boyu diktikleri bu umudun peşinde koşacak” dedi

Umut Meyve Ormanı

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