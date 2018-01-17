Sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu kez özel bir yardım kampanyası için buluştu. Selda Topal ve Züleyha Özgül’ün öncülüğünde; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme implantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanma amacıyla “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyası başlattı.
Deniz Çakır, Deniz Akkaya, Eda-Metin Özülkü, Erhan Yazıcıoğlu, Fırat Tanış, Wilma Elles, Nilgün Belgün, Naz Elmas, Selvi - Bülent Serttaş, Hande-Erdinç Acar, Gülnur Güneş, Zeynep Kartal, Sevinç Erbulak, Arzu Kunt, Hande Pekcan, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu, Yıldırım Mayruk, Levon Kordonciyan, Emine Ün, Tolga Karakaş, Ayşe Azizoğlu, Gurur Aydoğan, Ogün Kaptanoğlu, Saruhan Hünel, Nilay Cafer, Ebru Erbaş, Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Deha Bilimlier ve Hazan Salman gibi çok sayıda isim katıldı.
FUTBOLCULARDAN BÜYÜK DESTEK
Kampanyaya maddi olarak futbol dünyasından Mehmet-Selda Topal, Robin-Bushra Van Persie, Ahmet Çalık ve Nuri-Tuba Şahin’in yanı sıra Ömer Faruk Özgül, Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Kutman Madencilik - Fazlı Kutmangil, Hande-Erdinç Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık görüldü.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar buluştu. Deniz Akkaya’nın sunuculuk yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ataş birer konuşma yaparak, başta kampanyayı başlatan Selda-Topal ve Züleyha Özgül’e ve tüm bağışçılara teşekkür etti. Ak, Mehmet Selda Topal’ın son yıllarda fakültemize yaptıkları destekler, yeni isimlerin eklenerek artmasıyla bizleri sevindiriyor. Her birinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Ardından bağışçılara ve geceye destek veren sanatçılara teşekkür plaketi verildi.
Gecenin sürpriz bağışı ise Ömer Faruk Özgül’den geldi. Özgül, İşitme engelli çocuk eğitim merkezi’ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisindeki sedyeleri yenilenmesi için önemli bir bağış yaptı.
OYUNCULARDAN ŞARKILAR
Eda ve Metin Özülkü'nün konser verdiği gecenin sürprizi ise oyunculardı. Sahneye ilk olarak Deniz Çakır çıktı. Çakır sahneye sunucu Deniz Akkaya’nın iltifatları eşliğinde çıktı: ‘O hayranı olduğum çok özel bir oyuncu. Üstelik müthiş bir karizma!’ Deniz Çakır, alkışlar arasında önce Sen Benim Şarkılarımsın adlı eseri seslendirdi. Çakır yoğun istek üzerine ikinci bir şarkı daha söyledi.
ÜNLÜLER KOROSU İLE FİNAL
Daha sonra sahneye Fırat Tanış çıktı. Tanış, ‘Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bu yüzden burada olmaktan ayrıca kıvanç duyorum’ diyerek iki şarkı okudu. Nilgün Belgün ise hem şarkılar söyledi hem de esprileriyle salonu kahkahaya boğdu. Davetlileri gülme krizine sokan Belgün büyük alkış aldı. Gecenin finalinde ise sanatçıların sahnede oluşturduğu koro salondaki coşkuyu doruğa çıkardı.
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