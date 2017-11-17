Çocuklarda hipertansiyon olur mu?

Çocuklarda hipertansiyon yetişkinlere göre daha az görülse de zamanında ve doğru tedavi edilmeyen hipertansiyon, çocukların sağlığını ciddi derecede tehdit edebiliyor. Çocuklarda hipertansiyonun sessiz seyreden ciddi bir sorun olduğunu ve ebeveynlerin belirtiler konusunda bilinçli olmalarının önemini belirten Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı “Çocuklarda böbrek ile ilgili hastalıklar, obezite, kalp hastalıkları, hazır gıda tüketimi, TV ve bilgisayarda aşırı zaman geçirmek hipertansiyonu tetikliyor” açıklamasında bulundu.
Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, burun kanaması, çarpıntı ve görme bozukluğu belirtilerinin çocuklarda ciddi bir hipertansiyon sorununa işaret eden belirtilerin başında geliyor. Ayrıca büyüme geriliği, havale, halsizlik, huzursuzluk, kilo kaybı, terleme, bulantı, sık nefes alma, çabuk yorulma ve ödem gibi belirti durumlarında da hipertansiyonun akla gelmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı “Özellikle hipertansiyon gibi bir sorunda çocukla birlikte ailenin de hastalığı bilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin ailenin yaşamına yerleşmesi çok önemli. Zamanında ve doğru tedavi edilmeyen hipertansiyon, çocukların sağlığını ciddi derecede tehdit edebiliyor. Hastalığın erken fark edilmesi, bilinçli hareket edilerek doğru tedaviyle kontrol altında tutulması mümkün” dedi.
HAREKETSİZ YAŞAM OBEZİTEYİ, OBEZİTE DE HİPERTANSİYONU TETİKLİYOR
Çocuklarda böbrek ile ilgili hastalıkların, obezite, kalp hastalıkları, hormon hastalıkları, sinir sistemini etkileyen durumlar, ilaçlar ve akciğer hastalıklarının hipertansiyona yol açabildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı, Hastalıkları ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı “Hazır gıda tüketimi, televizyon ve bilgisayar karşısında uzun ve hareketsiz yaşam, stres ve kafein de hipertansiyonu tetikleyen faktörler arasında. Kilo fazlalığı ve obezitesi olan çocuklarda hipertansiyon görülme sıklığı daha fazla. 7 yaşın üzerindeki hipertansif çocukların yüzde 50’sinden obezite 1. dereceden sorumluyken, bu oran ergenlik dönemde yüzde 85-95’lere kadar yükseliyor” açıklamasında bulundu.
HİPERTANSİYON ZAMANINDA VE DOĞRU TEDAVİ EDİLMELİ
Hipertansiyonda organ hasarı denen bozuklukların beyin, göz, kalp, böbrek ve damarlarda ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı “Çocukların önünde daha uzun süreli bir yaşam beklentisi olduğundan kuşkusuz tedavinin önemi daha çok artıyor. Okullarda öğretmenler ve revir doktorları, baş ağrısı, görme ile ilgili sorunlar, burun kanaması, kulak çınlaması, ders başarısında düşme, halsizlik, kolay yorulma gibi belirtilerde mutlaka kan basıncı ölçümü yapılması gerektiğini bilmeli. Kan basıncı yüksek bulunan çocukların ebeveynleri bilgilendirilerek mutlaka çocuk doktorlarına yönlendirilmeli” şeklinde konuştu.
ÇOCUKLARI HİPERTANSİYONDAN KORUMANIN 6 KURALI
* Televizyon, bilgisayar, tablet ile geçirilen zamanı mutlaka kısıtlayın (Hafta içi yarım saat, hafta sonu 2 saati geçmemeli). Özel bilgisayar işlerinizi evde çocuklarınızın yanında yapmayın, kendi TV izleme zamanlarınızı da sınırlandırın.
* Ailecek yapılacak fiziksel aktivite içeren sosyal faaliyetlere zaman ayrın. Park yürüyüşü, bisiklet, yüzme, tenis ya da fitness egzersizlerine zaman yaratın.
* Ev yemekleriyle beslenmeye önem verin. Yemek yanında salata ve yoğurt bulundurun. Yemek yanında su, ayran içilmesini; ara öğün zamanı meyve, çiğ sebze, kuruyemiş - kuru meyve, süt tüketimini özendirin.
* Televizyon ve bilgisayar karşısında yemek yemesine izin vermeyin.
* Tuz tüketimini mutlaka kısıtlayın.
* Risk grubundaysa kan basıncı izlemini düzenli yaptırın.
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