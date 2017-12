Concilium Musicum Wien, Türkiye’ye geliyor

‘Sihirli Flüt’ unvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer adına düzenlenen festivalin sekizincisi Doğu ve Batı ülkelerinden gelen önemli sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

8. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin Amadeus sponsorluğunda düzenlenen 5. konserinde 13 Aralık’ta Avusturya’nın dünyaca ünlü orkestrası Concilium Musicum Wien ilk kez Ankara’da konser verecek.

Viyana'dan Ankara'ya Yeni Yıl esintisi getirecek konserin solisti ise Şefika Kutluer olacak. Klasik repertuarın önemli eserlerine yer verilecek konserde Concilium Musicum Wien orkestrasının kurucusu Cristoph Angerer’in babası, bu yıl kaybettiğimiz besteci Paul Angerer’in eserinin de Türkiye’deki ilk seslendirmesi yapılacak. Doğumunun 300. yılında Maria Theresia anılacak ve 220. yılında Schubert’in eserine yer verilecek.

13 Aralık’taki Ankara konseri öncesi değerlendirmelerde bulunan ünlü sanatçı Şefika Kutluer, “Festivalimiz ‘Doğu, Batı ile Buluşuyor’ teması üzerine kurulu. En önemli amacımız doğu ve batının kültürlerini, müziğini bir araya getirmek. Ayrıca 6. festivalden itibaren ‘Bilim Sanatla Buluşuyor’ temasını da ilave ettik. Konserlerden önce farklı konularda uzmanlar tarafından aydınlatıcı bilimsel sunumlar yapılıyor. Bu sene de kapanış konserimizin öncesinde eşim Refik Kutluer ‘Korumak için tanımak lazım 2’ başlıklı kültürel değerlerimiz hakkında bir sunum yapacak” dedi.



13 Aralık 2017 Çarşamba günü Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleşen programın detayları şöyle:

Program:

Joseph Haydn: Sinfonia “Maria-Theresia” (300. yılında)

Paul Angerer: Sinfonia, Wiegenlied und Tanz for viola d’amore, violin and violoncello

W. A. Mozart: Flute concerto d-Major

Solist: Sefika Kutluer

Franz Schubert (220. Yılında) : Ave Maria for flute and strings

Soloist: Sefika Kutluer

Carl Stamitz: Concerto for viola d’amore and orchestra II in D

Soloist: Christoph Angerer