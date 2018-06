İHA'nın haberine göre; AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’un karayolları ağıyla örüldüğünü belirterek, Kırkdilim projesi olmak üzere yapımı devam eden yatırımlarla birlikte ulaşımda 1 milyar liralık yatırımın yapıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve milletvekili adayları Oğuzhan Kaya, Serap Yıldırım, Kırkdilim şantiyesini ziyaret etti. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahları arasında yer alan ve adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, 480 milyon liraya mal olacak tünel ve yol yapım çalışmalarıyla birlikte sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.

CEYLAN, "2019 YILI SONUNDA DA KIRKDİLİM YOLU TAMAMLANACAK"

Çorum-Laçin-Osmancık yolu üzerinde bulunan ve coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilemeyen Kırkdilim Geçişi'nin dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Ceylan, “5 yıl sonra yolda meydana gelen heyelanlar gibi çeşitli olumsuzluklar üzerine yapılan ihale ile yolun bakımı yapıldı. Şuanda yolumuz hizmette. Ancak zaman zaman yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Çorum-Laçin-Osmancık hattını tünelle geçmeye karar verdik. Birileri her zaman olduğu gibi bu işi de sulandırmaya çalıştı. Buraya tünel yapılamaz denildi. Proje kapsamında bölgeye üç tünel yapılacak. Birinci tünelimiz bin 388 metre, ikinci tünelimiz bin 148 metre, üçüncü tünelimiz ise 552 metre uzunluğunda olacak. Dolaman tüneli açıldığında Türkiye’nin en uzun tünellerinden birisi açıldı deniyordu. Artık daha uzun tüneller yapılıyor. Buranın maliyeti 480 milyon lira. Büyük bir maliyet. Sadece üç tünel ve Çorum’un Kuzey-Güneyini bağlayan bir yol. Önümüzdeki süreçte Osmancık yolunu tamamlayarak ulaşıma açacağız. 2019 yılı sonunda da Kırkdilim yolu tamamlanacak” dedi.



Amasya-Mecitözü ve Mecitözü-Çorum yolunda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren milletvekili Ceylan, bu yatırımında 220 milyon liraya mal olacağını, Kırkdilim projesiyle birlikte her iki yatırımın 700 milyon liraya mal olacağını ifade etti.

Alaca ilçesindeki ölüm yolu olarak adlandırılan kavşakta da çalışmaların devam ettiğini anlatan Ceylan, “Oradaki köprülü kavşak projesinde sona gelindi. Tüm önlemler alınmasına rağmen kazaların önüne geçilmiyor. Şantiye kuruldu. Servis yolları açıldı. En kısa sürede orasına da bitireceğiz.Çorum-Ortaköy arası sorunluydu. Bu yolumuzda da çalışmalar başladı. Karayollarında iyi durumdayız. İskilip-Çankırı, Tosya-İskilip devam ediyor. Adeta her tarafta şantiye döndü. Çorum’un her bölgesine hizmet yapıyoruz” dedi.

"ULAŞIMDA ÇORUM'DA ÇIĞIR AÇTIK"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, ulaşımda Çorum’da bir çığır açıldığını söyledi.

İktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere halkın Merzifon Havalima’nın sivil trafiğe açılması, üniversite, doğalgaz ve yapımı devam eden başta Obruk HES olmak üzere belli başlı konularda taleplerinin olduğunu hatırlatan Karadağ, talep edilen projelerin tamamının gerçekleştirildiğini ifade etti.



Karayollarında geçmişte bir facia yaşandığını anlatan Karadağ, “Sadece Çorum-Sungurlu karayolunda bir çalışma vardı. Sungurlu-Çorum karayolu duble yapıldı. Daha önce 80 milyon euroluk AB kredisi kullanılmış. Para tamamen kullanılmasına rağmen bu yol bitirilememişti. Göreve geldiğimizde önceliğimizi buraya verdik. Merzifon-Çorum karayolu yapılamaz deniliyordu. Kırkdilimi ikinci defa yapıyoruz. Buradan çıkılamıyordu. Daha önce iki araç zor geçiyordu. Kayalar direkt yola düşüyordu. 50 metrelik küçük bir tüneli dahi işletemedik. Geldiğimiz noktada Çorum-Merzifon-, Çorum-Sungurlu, Çorum-Osmancık, Çorum-Alaca, Çorum-İskilip, Çorum-Ortaköy, Çorum-Çankırı karayolunda çalışmalar devam ediyor. Çorum karayolu ağıyla örülüyor. Bir kalemde Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan en büyük yatırım Laçin-Çorum-Kırkdilim karayolu. Daha önce en büyük yatırım Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’ydi. Dönemimizde Obruk HES başta olmak üzere diğer baraj ve HES’ler bitirilemez deniyordu. Hepsi tamamlandı. Çorum’a 139 günde doğalgaz getirildi. Çorum’a doğalgaz geldiğinde 6 ilde doğalgaz vardı. Şimdi 2019 yılında Oğuzlar Dodurga’ya gelecek. Artık köylere doğalgaz gelecek. Laçin’e de getireceğiz. Ekonomik istikrar ve siyasi istikrarın olduğu yerde toplumların refahı gelişmişlik düzeyi artıyor” ifadelerini kullandı.



Şantiye ziyaretinde Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile yüklenici firmanın temsilcileri de hazır bulundu.