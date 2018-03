Müzik marketlerdeki en çok satan yerli ve yabancı albümlere bir bakın, çoğu ya tribute (saygı) albümü ya düet ya da cover... Birkaçını sayayım, Cem Karaca’ya saygı albümü Merhaba Gençler 2018, Muazzez Abacı’nın cover albümü Sezen’imin Şarkıları, Mahzuni’ye Saygı Albümü, Erol Evgin Altın Düetler, Teoman’ın kendi parçalarının yeni versiyonlarını yaptığı Koyu Antoloji, Harun Kolçak’ın düet albümü Çeyrek Asır. Her biri başarılı ancak müzik dinleyicileri de “Müzik bitti, yaratıcılık yok” diye diz dövüyor. Bu durum yalnızca albümlerde böyle değil, konserlerde de ‘sürpriz’ düetler yapılıyor. Bu müzikal birlikteliklerin altında neler yatıyor, gerçekten dinleniyorlar mı, hangi isimlerle düet yapmak daha kârlı araştırdık. HT Cumartesi'den Ece Ulusum'un haberi...

Sizlere bu tür albümlerinin satış rakamlarını vermek isterdim ancak ne yazık ki bu bilgi muamma, sunulanlar veriler de epey çelişkili. MÜYAP da sessiz... Bildiklerimiz müzik marketlerin çok satanlar listelerinden ibaret. Bu listeler de cover, saygı ve düet albümlerle dolu. Eh bunun altında orijinal işler yapan yeni isimlere yatırım yapmak istemeyen yapımcılar da var. Zira çoğu garanti işlere yatırım yapıyor. Bu konuda müzik yazarı Mehmet Tez, Erol Evgin’in Altın Düetler albümü üzerine “Retro sound satar. 70-80’lerin Türk popundan esinlenen işler satar. Nostalji satar. Ünlülerin düeti satar. İçinde bunların bulunduğu albüm yaparsanız garanti suda yüzersiniz” diye yazmıştı. Tez’in bu yazdıklarına TMC’den Özlem Demirkıran “Biz prensip olarak saygı albümü yapmıyoruz ancak yapan firmalar için oldukça kârlı projelerdir” diyerek onaylıyor. Bu yüzden işler iyice fabrikadan çıkar gibi, benzer fikirler ve aynı şarkıcıların düetleriyle doldu.

‘ASLA SALT KÂR AMAÇLI YAPILMAMALI'

Teoman’ın yer aldığı saygı albümlerini düşünün; Merhaba Gençler 2018, Mahzuni’ye Saygı, En Samimisinden Alakasız Şarkılar (Gaga), Mirkelam Şarkıları, Livaneli 50. Yıl: Bir Kuşaktan Bir Kuşağa ve bir sürü düet... Onun gibi birçok isim var; Sıla, Tarkan, Yıldız Tilbe, Göksel, Hande Yener, Athena, Ceylan Ertem, Tarkan... Bu furyaya müzik dışı işler yapanlar da katılıyor; müzikle ilgisi olsa da şarkıcı olmadığından Cem Yılmaz, Mert Fırat, Nejat İşler, Eser Yenerler, Farah Zeynep Abdullah. Elbette hatır gönül işleri, birbirlerinin ünlerini kullanma güdüsü ve satan projeler olmasının büyük etkisi var. Öyle ama bunun bir sonu yok... Kâr düşünüldükçe kaliteden ödün verildiğini söyleyen EMI-Universal Müzik Türkiye Genel Müdürü Nazan Hacıgüzeller, “Satış ve kâr amacı şirketler için elbette önemli. Ancak bu albümler asla salt kâr amaçlı yapılmamalı. Bu tarz albümler yapımcılar tarafından özenle hazırlanmalı” diyor.

HANGİ İSİMLERLE DÜET YAPMAK KARLI?

Son 10 yılda yapılmış albüm ve düet albümlerini Spotify üzerinden inceledik. Her şarkıcının yaptığı cover ve düet parçasının dinlenme sayısına baktık. Youtube’daki sayılara güvenemediğimizden onları hesaba katmadık ama kullanıcı yorumlarını okuduk. Buradan yola çıkarak saygı, cover ve düet albümlerdeki en kârlı isimleri çıkardık.

Sıla yer aldığı tüm saygı albümlerinde en çok dinlenen isim. Youtube’a bile “düet” yazınca Sıla’nın konserde yaptığı düetler çıkıyor.

Tarkan’ın Türk sanat müziği albümü Ahde Vefa en az satan albümleri arasında... Spotify’da da milyonlarca dinlenen şarkılarına kıyasla Tarkan’ın bu albümdekilerinin dinlenme sayısı da epey az. Düet ve saygı albümlerinde dinlenme sayısıyla ilk üçe giriyor ancak Orhan Gencebay albümünde Duman ve Seksendört çok daha fazla dinlenmiş durumda. Bu arada Tarkan ile Bülent Ersoy düet için stüdyoya girdi, hayırlısı...

Düet konusunda Yıldız Tilbe en çok dinlenenlerden. Kimin parçasını seslendirmiş ya da kiminle düet yapmışsa albümün en çok dinleneni olmuş. Buna en güzel örneklerden biri Tuna Kiremitçi ile seslendirdikleri Yine Sevebilirim parçası 3 milyon 364 bin dinlenirken Sena Şener dışındakilerin sayısı çok düşük.

Teoman’ın yer aldığı albümler de en çok dinlenen parçalarda genellikle ilk üçte. Koyu Antoloji’si Spotify’ın popüler albümleri arasında. Tuzak’ın yeni hali ilk versiyonundan daha çok dinlenmiş.

Bir diğer banko isim Sezen Aksu ve İrem Derici.

Cem Yılmaz, Spotify’da filmi için yaptığı albüm dışında, Yasemin Mori’nin albümünde düetiyle yer alıyor. Bunun yanı sıra daha önce de Suzan Kardeş’le Makyaj Odası Şarkıları’nda da şarkı söyledi. Sayılar, düet konusunda sinema kadar başarılı olmadığını gösteriyor.

'ORİJİNALİNDEN DAHA GÜZEL'

Tribute albümlerin içinden 3-4 şarkı çok seviliyor ve hatta orijinalinden daha çok dinlenebiliyor. Örneğin, Çukur dizisiyle Ceylan Ertem’in Mahzuni’ye Saygı albümü için seslendirdiği Zalım herkesin dilinde. Youtube’da plak şirketinin orijinal hesabında 58 milyondan fazla dinlenmiş. Albümün adı pek anılmıyor... Bir başka örnek, Orhan Gencebay’a yapılan tribute albümden. Seksendört ve Duman’ın yaptığı cover’lar o kadar beğenildi ki, dijital ortamlarda orijinallerinden daha çok dinlendi. Sosyal medyadaki bazı yorumlar şöyle: “Orhan Baba kızma ama gerçekten şarkıyı adeta uçurmuşlar.”, “Orijinalinden güzel!”...

DÜET AKIMI DÜNYAYI SARDI

Dünyada da durum çok farklı değil. Geçen yıl Spotify, Youtube ve Apple Music’te en çok dinlenen şarkı Luis Fonsi’nin Justin Bieber ve Daddy Yankee ile yaptığı Despacito düeti. Listede birçok düet var, The Chainsmokser feat. Coldplay’in Something Just Like This, DJ Khaled feat. Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo, Chance the Rapper’ın düeti I’m the One... Ayrıca Rihanna, başkalarının albümünde yer almaktan kendi albüm yapamıyor sanki, Wiz Khalifa’nın yeni albümdeki parçalarının çoğu düet, Kendrik Lamar’ın da öyle... Şu sıra en çok konuşulan düetse Taylor Swift’in Ed Sheeran ve Future ile seslendirdiği End Game. Bakalım bu ortaklıklar nereye kadar gidecek.