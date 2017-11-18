CSKA MOSKOVA: 93 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 95

SALON: Megasport Arena

HAKEMLER: Sasa Pukl (Slovenya), Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Litvanya)

CSKA MOSKOVA: De Colo 18, Higgins 17, Clyburn 10, Hines 17, Khrypa 2, Rodriguez 20, Antonov 3, Vorontsevich 2, Kurbanov, Hunter 4

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 13, Nunnally 6, Guduric 7, Vesely 31, Thompson 7, Melli 11, Sloukas 10, Melih Mahmutoğlu, Datome 10

1. PERİYOT: 16-27

DEVRE: 41-46

3. PERİYOT: 63-61

NORMAL SÜRE: 83-83

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde evinde 14 maç sonra kaybetti. Rusya temsilcisi, son yenilgisini geçen yıl 23 Aralık'ta Moskova'da oynanan maçta yine sarı-lacivertli takıma karşı yaşamıştı.

Öte yandan, sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son 4 deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, boyalı alanda Vesely ve Thompson ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 11-10 üstün geçti. Mola dönüşünde pota altında Vesely önderliğinde yakaladığı isabetlerle oyun üstünlüğünü sağlayan ve bitime 59 saniye kala farkı çift hanelere (14-24) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Vesely ile sayılar buldu. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı imkanı tanımayan sarı-lacivertliler, Datome'nin 15. dakikada attığı basketle farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 21-39. Mola dönüşünde Rodriguez, Hines, Clyburn ve Higgins'in atışlarıyla 11-0'lık seri yakalayan CSKA Moskova, 18. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 32-39. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi takım, De Colo'nun 24. dakikadaki isabetiyle öne geçti: 49-48. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçilirken, iki takım da skor üstünlüğünü koruyamadı. Çeyreğin bitimine 19 saniye kala De Colo ile skor üreten Rusya temsilcisi, son periyoda 63-61 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte, Fenerbahçe Doğuş, Melli'nin 32. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği atışla eşitliği sağladı: 66-66. CSKA Moskova'nın Hunter ve De Colo ile bulduğu isabetlere, Sloukas, Datome ve Melli ile cevap veren Fenerbahçe Doğuş, 38. dakikada Wanamaker'ın atışıyla farkı 5 sayıya taşıdı: 75-80. Mola dönüşü ev sahibi ekip, Hines ve Rodriguez'in üst üste bulduğu basketlerle 83-82 öne geçti. Wanamaker'ın serbest atıştan bulduğu 1 sayıyla 10 saniye kala 83-83 beraberlik oluştu. Son hücumu CSKA Moskova sayıya çeviremeyince maçın normal süresi 83-83 eşitlikle sonuçlandı.

İlk uzatma bölümüne Hines'ın basketiyle başlayan CSKA Moskova'ya Wanamaker ve Vesely ile cevap veren Fenerbahçe Doğuş, 43. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti: 86-91. Uzatma dakikalarında Vesely'nin boyalı alandaki etkili performansıyla skor üreten sarı-lacivertlilere, De Colo ile cevap veren CSKA Moskova, bitime 16 saniye kala yeniden eşitliği yakaladı: 93-93. Maçın son hücumunda Melli, Wanamaker'ın atışında çemberden dönen topun ribaundunu sayıya çevirince, Fenerbahçe Doğuş parkeden 95-93 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Fenerbahçe Doğuş adına 31 sayı kaydeden Vesely oldu.

Fenerbahçe Doğuş

cska moskova