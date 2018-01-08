Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanan ve her bölümü heyecanla beklenen Çukur'un 12. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın "Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!" sözleri büyük dikkat çekti. İşte Çukur 12. bölüm ilk sahnesi ve detaylar.

"MADEM BENİM HAYATIMDAN ÇIKMAK İSTİYORSUN, BUYUR!"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Eve geldiğinde karşısında Yamaç’ı bulan Sena, Yamaç’ın “Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sena? Avukatın geldi, boşanıyormuşuz!” sorusuyla şaşkına dönüyor.

Sena konuşmaya çalıştığında sözünü kesen ve öfkesi gözlerinden okunan Yamaç'ın Sena’ya, “Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!” sözlerini sarf ettiği ani çıkışı tansiyonu yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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Her sahnesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur'un bu akşam ekrana gelen 11. bölümünde;

Yamaç-Selim yüzleşmesinde Yamaç'ın ardından Selim de tetiği çekti, Yamaç'ın önceden mermiyi çıkarttığı silahtan sadece tık sesi geldi. Selim'le ilgili düşünceleri iyice karışan Yamaç abisini yapmaya zorladığı şeyden de üzüntü duydu. Meke, Doğubeyazıt'ta Vartolu'nun tuzağına düştü, adamları tarafından kaçırılarak İstanbul'a getirildi.

Vartolu tam Meke'yi öldürecekken Celasun öne atılıp Meke'nin bacağını kırdı. Selim türkü barda Celal'le karşılaştı, Celal onu tehdit edince ertesi gün evine giderek Celal'i öldürdü. Sena'nın gittiğini öğrenen İdris, Yamaç'la konuşarak "Birini sevmek ayrı, biriyle ömrünü geçirmek ayrı" diyerek nasihatte bulundu. Bunun üzerine Yamaç Sena'yı görmeye giderek; "İstersen biraz uzaklaş, kafanı dağıt ama sonra gel benim yanımda ol" dedi.

Hem üzgün hem de çok öfkeli olan Sena evi birbirine kattı. İdris cezaevinden gelen gizemli mektubun izini sürdü ve kendisi hapiste yatarken Gonca takma ismini kullanan Mihriban’ın Çukur’da kocası tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Komiser dostundan yardım isteyen İdris, Mihriban'ın cinayeti sonrası çocuğuna ne olduğunu sordu ve 'nereye gittiğini bilen yok' cevabını aldı. Celasun hastanede Karaca'yı ziyaret etti ve Karaca, "Anla benim için ne kadar değerlisin" dedikten sonra Celasun Karaca'yı başından öperken, kapının önünde gizlice onları dinleyen Akşın her şeyi duyarak şoke oldu.

Yamaç ve Selim, Meke'nin söylediği Mermerci Raşit'in yerine gidip karşılarında Vartolu'yu görünce Meke'nin başının dertte olduğunu anladı. Bu sırada Meke'yi Çukur'da yolun ortasına attılar. Deliye dönen Muhittin oğlunu kucaklayarak hastaneye yetiştirdi, sonra da Vartolu'nun evini bastı. Silahlar çekildiği anda Yamaç geldi ve Muhittin'i engelledi. Nedret, Sultan'a yalan söyleyerek Emmi'yle birlikte Sena'ya gitti, dönüşte ikisini evin önünde gören Sultan Nedret'i tokatladı.

Boşanmak için avukat arayışına giren Sena ilk hamlesinde Yamaç engeliyle karşılaştı ve öfkeden delirdi. Yamaç'ın peşine taktığı Kemal ve Metin'i atlatarak Deren'le buluştu, tesadüfen Avukat Nazım'ı gördüler ve Nazım, Sena'ya boşanma avukatlığını kendisinin yapabileceğini söyledi, Sena da kabul etti. Çukur'un acil nakit ihtiyacını karşılamak için Paşa'nın yaptığı operasyon, her şeyden bir şekilde haberi olan Beyefendi tarafından bozguna uğratıldı.

Vartolu Medet'le birlikte Muhittin'in dükkanına gitti, Muhittin sinirden çıldırsa da bir şey yapmadı. Olan biteni gören Yamaç'ta ise tel koptu ve beton kovayı Medet'in bacağına geçirdi. Yamaç'a silah çeken Vartolu'yu bu kez engelleyen ise Selim oldu.

Bu sırada mahallelinin maddi sıkıntılarına bir an önce son vermeyi aklına koyan Yamaç, Baykal'ın tuzağı olan ve başını belaya sokacak bir işe girmek zorunda kaldı. Sultan, İdris'e gelen mektubu buldu. "Ya İdris Bey... bir oğul kaybettin, bir oğul buldun" diye biten mektup işlerin iyice karışacağının sinyallerini verdi.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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