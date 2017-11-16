Çukur 5. bölüm fragmanı: "Konuşanı bulduk abi!" Çukur yeni bölüm fragmanı izle

SHOW TV'nin yeni fenomen dizisi Çukur'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Çukur'un yeni bölüm fragmanındaki sahneler büyük merak uyandırdı. İşte Çukur 5. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un beşinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın Vartolu’ya haber uçuran biri olduğunu İdris’le paylaştığı tanıtımda Sena, Sultan’a karşı geliyor.
Aralarındaki haini bulmak için plan yapan Yamaç’ın, “Konuşanı bulduk abi!” dediği anlarda Selim’in korkusu gözlerinden okunuyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.
Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 4. bölümünde;
Uzun zamandır bilinci kapalı olan İdris Koçovalı, hayata yeniden gözlerini açtı. Gözlerini açar açmaz gelini Sena ile tanışan İdris’in, oğlu Yamaç ile yıllar sonra karşılaştığı an ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.
Yamaç’ın, Doğukan isimli şarkıcının tahsilat işiyle ilgilendiği ve büyük bir tehlike altına girdiği bölümde Selim yine Vartolu’ya haber uçurarak dengeleri değiştirdi. Yamaç ile Sena’nın açık havada Türk sinemasının ölümsüz eserlerinden ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı izlediği sahne, en romantik dakikalar olarak bölüme imzasını atarken, Celasun’un Vartolu’yu öldürmeye çalıştığı an ise gerilimi tırmandırdı.
Doğukan’ın, Yamaç’ın kullandığı arabanın direksiyonuna “ben babamı öldürdüm” diyerek müdahale etmesiyle arabanın uçuruma uçtuğu final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı ‘Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Mustafa Üstündağ, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor.
Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk, Doğancan Sarıkaya ve Berk Pamir eşlik ediyor.
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