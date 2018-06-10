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BİR ANTİ - KAHRAMAN: VARTOLU

Simsiyah giyinse bile hep bir kırmızı detaya sahip olan Vartolu, Çukur’u ele geçirmek ve Koçovalıları yok etmek için harekete geçse de sağ kolu Medet’le olan konuşmaları, Saadet’e olan aşkı, geçmişten kalan ve kapanmayan yarasıyla ‘Çukur’ izleyicileri için yılın fenomen dizi karakterine dönüştü. Bu da onu ekranların en çok konuşulan “anti-kahraman”ı yaptı.