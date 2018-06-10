SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘Çukur’, ilk sezonuyla hem pazartesi akşamlarına hem de ekranlara damgasını vurdu. Sürprizlerle örülü sürükleyici öyküsüyle, Vartolu, Yamaç, İdris Baba, Sultan Ana gibi her biri iz bırakan karakterleriyle gönülleri fethetti Çukur. “Çukur Otizmin Farkında!” sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk kampanyası dizinin izleyicinin kalbindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.
Dizide kullanılan dövme dev bir sembole dönüşürken duvar yazıları gündelik hayatta karşımıza çıkmaya başladı. Ve tabii dizide kullanılan şarkılar. Eypio’nun ‘Gömün Beni Çukura’sı, Ceylan Ertem’in ‘Zalım’ yorumu, Gazapizm ve Cem Adrian’ın ‘Kalbim Çukurda’sı dillere pelesenk oldu. Diva Bülent Ersoy ise ‘Çukur’ için kurallarını yıkıp ilk kez bir dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.
KAHRAMANIN ŞOKE EDİCİ ÖLÜMÜ
Mustafa Üstündağ’ın hayat verdiği, İdris Koçovalı’nın oğullarından Kahraman karakterinin ilk bölümdeki ani ölümü ekran başındakileri derinden sarstı. Üstündağ, oyunculuğuyla büyük beğeni topladı ve Kahraman’ın ölümü sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.
Ercan Kesal’ın hayat verdiği İdris’in Kahraman’ı son kez görüp yıkadığı sahnede aynı zamanda onu küçükken yıkadığı flashback anlarının gösterilmesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.
BİR ANTİ - KAHRAMAN: VARTOLU
Simsiyah giyinse bile hep bir kırmızı detaya sahip olan Vartolu, Çukur’u ele geçirmek ve Koçovalıları yok etmek için harekete geçse de sağ kolu Medet’le olan konuşmaları, Saadet’e olan aşkı, geçmişten kalan ve kapanmayan yarasıyla ‘Çukur’ izleyicileri için yılın fenomen dizi karakterine dönüştü. Bu da onu ekranların en çok konuşulan “anti-kahraman”ı yaptı.
ÇUKUR'DA AŞK BAŞKADIR
YAMAÇ ile Sena’nın yolları beklenmedik bir anda hızla kesişmişti. “İlk görüşte aşk” tanımı onlarla vücut buldu. ‘Çukur’un ilk bölümünde Yamaç ile Sena’nın nikâh törenine ev sahipliği yapan Paris sahneleri, izleyicileri de büyüledi. Eyfel Kulesi’nin etrafında yapılan çekimler sırasında Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz, orada yaşayan Türklerin ilgi odağı oldu.
MİLYONLAR 'MİHRİBAN'A AĞLADI
‘ÇUKUR’UN 7’nci bölüm final sahnesinde Vartolu’nun ‘Mihriban’ türküsünü duymasıyla birlikte duygularına yenilip kontrolünü kaybettiği an, dizinin unutulmazları arasına girdi.
Sosyal medyada da çok konuşulan sahne ölümsüz türkü ‘Mihriban’ı yeniden gündeme getirirken Youtube’da sadece 3 günde 2 milyon, Instagram’da ise 1 milyon kez izlenerek toplamda 3 milyon görüntülenmeye ulaştı.
DÖVME DİZİNİN SEMBOLÜ OLDU
DİKEY olarak yerleştirilmiş büyük ve küçük işareti, ortasında üç nokta… Bu sembol, dizinin başlamasıyla birlikte büyük bir sembole dönüştü. Hatta ‘Çukur’un takipçileri büyük bez bir afişe bu dövmeyi sprey boyayla çizerek o afişi Karaköy’de bir binanın dışına astı. İdris Koçovalı’dan (Ercan Kesal) duyduğumuz “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözü bu dövmenin önce İstanbul, sonra Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasıyla gerçek oldu.
ÇATIDAKİ ÇOCUKLAR...
Çukur Mahallesi’nin çatılarından atlayarak Koçovalı Ailesi’ne haber uçuran Çukur çocukları izleyiciyi derinden etkiledi. Bu, dizinin aksiyon yönetmeni ve Kemal’i Uğur Yıldıran’ın imzasını taşıyan aksiyon sahnelerinin başlangıcı oldu. Yamaç’ın dövüş sahneleri ‘Çukur’u farklı kıldı.
'ÇUKUR' TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA
ÇUKUR’, sadece fenomen bir dizi olmadı, aynı zamanda sokak kültürünün bir parçası da oldu. Türkiye’nin dört bir yanında açılan, hatta Kıbrıs’a kadar yayılan Çukur Cafe’ler, dizinin etkileyiciliğini bir kez daha gösterdi. Çukur Cafe’lerin yanında Çukur sembolünün ünü de dünyanın birçok ülkesine yayılarak sokak duvarlarına çizildi.
"ÇUKUR EVİMİZ SULTAN ANAMIZ"
DUAYEN oyuncu Perihan Savaş, Koçovalı Ailesi’nin annesi Sultan ile yıllar sonra ekranlara geri döndü. “Uzun süre beklememe değen çok özel bir proje oldu. Böyle bir oyuncu kadrosu az bulunur” diyen Savaş’ın canlandırdığı Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız” sloganlarıyla sezonun çok konuşulan karakterlerinden oldu.
ŞARKILARI LİSTENİN ZİRVESİNDE
EYPİO’NUN ‘Gömün Beni Çukura’ adlı şarkısıyla başladı her şey. Dillere pelesenk olan şarkı, ‘Çukur’un marşına dönüştü adeta. Allame’nin ‘Kısır Döngüsü’, Ceylan Ertem’in ‘Zalım’ yorumu, Cem Adrian’dan ‘Öf Öf’, Gazapizm ve Cem Adrian’ın ‘Kalbim Çukurda’sı, No: 1 ve Melek Mosso’dan ‘Hiç Işık Yok’ da ‘Gömün Beni Çukura’ şarkısının ardından ‘Çukur’un fenomen şarkıları arasına adını yazdırdı. Rap kültürü de ‘Çukur’un önemli parçalarından birine dönüştü.
BU HAYATIN HEYECANI YOK
Gazapizm’in ‘Heyecanı Yok’u sadece ‘Çukur’ izleyicilerinin değil, oyuncularının da dillerine pelesenk oldu. Hatta Yamaç’ın (Aras Bulut İynemli), ormanın derinliklerinde Elvis’in (Saygın Soysal) karşısına son mücadele için çıkarken bu şarkı eşli- ğinde dans etmesi dizinin unutulmaz anlarından biri oldu.
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