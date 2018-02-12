Tarihi Yarımada’ya günümüze sadece resmi kayıtlardan ismi ulaşan kayıp cami ve mescitlerden biri daha yeniden yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Balat’ın “Çukur Mescit Sokağı” nın başında bulunan küçük araziye Karabaş Mescidi’ni yeniden yapmak için ihale açtı.

Show TV’de milyonların büyük bir beğeniyle izlemekte olduğu fenomen dizisi “Çukur”un çekimleri, mescidin yapılacağı bölgeye yakın sokaklarda yapılıyor. “Çukur” dizisi, Balat’ın tarihi mekânlarını kamuoyunun dikkatine sunuyor.

Kayıp mescidin yapılacağı yer Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içinde yer alsa da, Balat denen semtte yer alıyor. Serhalife Sokağı üzerinde, Çukur Mescit Sokağı’nın tam karşısındaki arazide sadece bir duvar var. Çukur bir bölgede olduğu için Karabaş Mescidi’nin halk arasında Çukur Mescit olarak bilindiği varsayılıyor.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB Yapı İşleri Müdürlüğü, Haliç kıyısına yakın 200 metrekarelik 2265 ada 1-2 No’lu parsellere mescidi yeniden inşa ettirecek. İstanbul’un kayıp 167 cami ve mescitleri listesinde yer alan Karabaş Mescidi’nin ihyası için açılan, “Karabaş Mescidi Rekonstrüksiyon (Yeniden yapım) İnşaatı” ihalesi 12 Mart 2018 tarihinde yapılacak. İhaleyi üstlenecek olan firmanın, Karabaş Mescidi rekonstrüksiyon yapım işini yer teslimi yapıldıktan sonra 340 günde tamamlaması gerekiyor.

Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Çukur dizisi, tarihi mescidin yapılacağı Çukur semtini de tanıtıyor.

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