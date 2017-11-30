Cuma mesajları - En güzel resimli Cuma mesajları

İslam dininde önemli günler arasında yer alan ve Müslümanların bayram günü olarak bilinen Cuma günlerinde vatandaşlar birbirinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Birbirlerine bu mübarek günün iyilik getirmesini dileyen vatandaşlar, aynı zamanda göremediği ve uzakta olan yakınlarına da Cuma mesajları göndermektedir.

Yakınlarına en güzel Cuma mesajlarını göndermek için internet üzerinde araştırma yapan Müslümanlar; güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını bulabilmek için “Cuma mesajları” ve “resimli Cuma mesajları” aramalarını yapıyor. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

● “Gerçekleşmesi zaman alacak diye hayalinizden vazgeçmeyin. Zaman nasıl olsa geçecektir.” Cuma’nız mübarek olsun…

● Öncesi istek, sonrası duâ.. Allah’ım, Muhtacız Lûtfuna... Cuma’nız mübarek olsun…

● Bir yaş düştü içime. Ardından bir kelam dilime.. La tâknatu min rahmetillah" ''Allah'ın Rahmetinden ümit kesmeyin... Hayırlı Cumalar…

● İbadetlerimizin ve güzel ahlakımızın sorunlarımıza çözüm olması duasıyla, Cuma’nız mübarek olsun.

● Gönlünüzde olan her dua, Yüreğinizde can bulsun... Cuma’nız mübarek olsun!

● Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla başladığımız şu mübarek cuma günümüz hayırlara vesile olsun…

● “Güzellik yapanlara daha güzeli ve fazlası vardır. Onların yüzlerini ne bir karartı sarar, ne bir zillet. İşte onlar cennetin halkıdırlar; orada süresiz kalacaklardır.” (Yunus/26) Hayırlı Cumalar…

● Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın… Şeytandan Yaradan’a sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

● Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin, Hayırlı cumalar.

● Allah’ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

● Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

● Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

● Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

● Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

● Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.

● Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar.

● Peygamber Efendimiz sav buyuruyorlar ki: “Bir mümini sevindireni, Allahü teâlâ kıyamet günü sevindirir. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

● Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

● Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Bu mübarek günde resimli Cuma mesajları paylaşımı yapmak isteyen, yakınlarına resimli Cuma mesajı göndermek isteyen vatandaşlar da, internet üzerinde "resimli Cuma mesajları" aramasını yapıyor. İşte en güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları

resimli cuma mesajları

en güzel cuma mesajları

Kısa Cuma mesajları

anlamlı Cuma mesajları