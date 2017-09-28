Cuma mesajları, İslam'a göre müslümanların bayramı olan Cuma günü, Müslümanların kaynaşmaları açısından güzel bir paylaşım olacaktır. Bu mübarek günde sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza güzel resimli cuma mesajı göndermek ister misiniz? O zaman sizler için derlediğimiz en güzel cuma mesajları haberimizi inceleyebilirsiniz. İşte paylaşılabilecek anlamlı resimli cuma mesajları...
CUMA MESAJLARI
* Bugün bayram olsun. Hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın Rauf adıyla. Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun!
* Olsun ki, yürekler atsın Allah Allah diye. Olsun ki, aşk-ı Muhammed gönüllere azık olsun.
* Olsun ki, paramparça bu ümmet; kardeşlik bilinciyle kaynatılmış, tevhid temeli üzerine kurulmuş, çatısı Kuran, ziyneti sünnet olan bir kaleye dönüşsün! Cumanız Mübarek Olsun.
* Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.
* Huzur yüzlere yansısın bugün. Her atom kardeşliği haykırsın, karanlık yüzlere. Ve yüzler Allah’a (c.c.) dönük olsun sadece.
* Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu,sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi /9)
* Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir. (Hadis-i Şerif)
* Özürsüz üç Cuma’yı terkeden kimsenin kalbin Allah mühürler. (Hadis-i Şerif)
* Güzel söz, sadakadır. (Hadis-i Şerif) Cumanız mübarek olsun.
* Allahım! Sen ölümlerin en güzeli ile bizi huzuruna al Allahım! Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata erme vesilesi yap Ya Rabbi! Allahım! Bizleri Sen’i çok zikreden, Sana çok şükreden, senden çok korkan, sana çok itaat eden, sana karşı saygı ile dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran ve durmadan sana teveccüh eden kullarından eyle.
* Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahım! Mahlukatın adedince, Zatının rızası, arşının ağırlığı ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salat eyle.
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