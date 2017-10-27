Cuma günlerinin bayram olarak kabul edildiği İslam dininde vatandaşlar her Cuma gününe özel Cuma namazını kılıyor. Aynı zamanda birbirlerinin Cuma gününü tebrik eden milyonlarca Müslüman, yakınında olmayan dostlarına ise 27 Ekim Cuma mesajları göndererek Cuma gününü kutluyor. İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel 27 Ekim Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI

Aşağıda yer alan 27 Ekim Cuma mesajları ile yakınlarınıza, sevdiklerinize ve dostlarınıza Cuma mesajları göndererek bu özel günü kutlayabilir ve iyi dileklerde bulunabilirsinzi. 27 Ekim Cuma mesajlarını ister telefondan ister de sosyal medyadan gönderebilirsiniz. İşte en güzel resimli Cuma mesajları ve 27 Ekim Cuma mesajları...

* Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

* Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allah’u Teala bilir.

* Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

* Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.

* Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

* Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek, endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun.

* Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

* Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne Cumanız Mübarek Olsun.

* Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

* Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

* Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

* Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın... Ama Rabbine hergün gidersin Doyamassın... Hayırlı cumalar dostlar.

* Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

* Şükür etmedikten sonra Dünyaları yesen ne fayda! ŞÜKÜR'le başladıktan sonra; bir kuru ekmek değmez mi Dünya'lara.. (Şems) Hayırlı cumalar.

* Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.

* Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

* Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

* Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.

* Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

* Allah'ım! dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

* Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..Dualarımızın kabul akibetlerimizin güzel olması temennesiyle hayırlı cumalar.

* Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

* Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin. (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar dua ile.

* Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı nurlu cumalar.

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

* Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar Onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

* Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.

* Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız...

* Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte Aff diyorum ve sığınıyorum Rahmetine. Sen affedicisin affetmeyi seversin. Bizleri de Aff Eyle! Dua İle Hayırlı Cumalar…

* Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun..

* Ey kapıları açan Allah’ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah’ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur’an-ı Kerim’den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

* Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

* Gülün güzeli baharın başında çiçek verendir. Dostun güzeli, vefası uzun sürendir. İnsanın özeli, umulmadık anda selam gönderendir. Allah’ın Selamı ve Rahmeti, Bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederim. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

* Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

* Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

* Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

* Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun... Hayırlı cumalar dilerim...

* Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün cuma bayramın olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Yukarıda yer alan 27 Ekim Cuma mesajlarından hariç olarak sevdiklerinize resimli Cuma mesajları göndermek isterseniz aşağıdaki görselleri kullanabilirsiniz. Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik edebilirsiniz.

"Allah'ım; Ezansız ve vatansız bırakma! Hayırlı Cumalar..."

"Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın inşallah... Hayırlı ve nurlu Cumalar."

"Cuma'nın hürmetine, içimizden geçenlere; AMİN!"

"Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin... Hayırlı Cumalar"

"Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cuma'nız bayram tadında olsun inşallah..."

"Dualarımızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar..."

"Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver. Hayırlı Cumalar..."

"Gönüller duada birleşince, Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR..."

"Yeni güne Bismillah. Gününüz aydın, yüzünüz neşeli, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli ve Cumanız mübarek olsun..."

"Allah'ım; Ezansız ve vatansız bırakma! Hayırlı Cumalar..."

"Her derde bir deva bulunur, ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur... Hayırlı cumalar."

"Rabbim dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar..."

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