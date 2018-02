23 Şubat 2018 Cuma günü yani bugün Müslümanlar her Cuma günü olduğu gibi bugünüde çoşkuyla kutluyorlar. Öğle vakti ile birliktle idrak edilecek cuma namazını bekliyorlar. Namazdan önce ve sonra cuma mesajları göndermek isteyenler için "en güzel cuma mesajları"nı hazırladık.

Hem resimli cuma mesajları hem de kısa cuma sözlerini bir arada derledik. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL CUMA MEASJLARI 23 ŞUBAT 2018

- Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

- Allah'ım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle. Selatü selaya yolladım mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek cuma'ya. Hayırlı cumalar.

Allahım! Bugün öyle bir Cumâ olsun ki; Âf olunmayan KUL, Kabul olunmayan DUÂ, Def edilmeyen BELA, Şifa bulmayan HASTA, Huzur bulmayan KALP, Sızlamayan VİCDAN, Yağmur indirilmemiş TOPRAK, 'ALLAH' demeyen dil kalmasın... Cumamız mübarek olsun...

- Bir Cuma serinliği bahşet yüreğimize Rabbim. Kırılmalarımıza, acılarımıza, kalp ağrılarımıza merhem olsun. Hayırlı Cumalar.



- 'Rabbim, kalplerimizden yorgunluğu, Ruhlarımızdan kırgınlığı kaldır.' Âmin..

Hayırlı Cumalar........

- Bugün bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın rauf adıyla, kalbimizdeki marazları gidersin şafi namıyla. Cumanız mübarek olsun!

Cumartesi günleri Yahudilere, Pazar günleri Hıristiyanlara verildiği gibi, Cuma günü de, Müslümanlara verildi. Bugün; Müslümanlara hayır, bereket ve iyilik vardır.' Cumamız Mubarek olsun inşallah. Hayırlı Cumalar.

- Eyy mübarek Cuma..! yüreğimizdeki hüzünle ve gözlerimizdeki yaş ile selamımızı götür Sevgili EFENDİMİZE (s.a.v)... De ki; ümmetinden garipler var. Yüreklerinde yangının, sözlerinde hasretin, gözlerinde AŞK'ın var! gül kokulum AŞK'ın var. Dua ile Hayırlı Cumalar.

- Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Sana kul olmayan, kula kul olur. Sana kul olmayan, nefsine köle olur. Rabbim! bizi Sen'den uzak ve gafil eyleme!” Amin… Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim Sen Sana inananı umutsuzluğa düşürmezsin. Sen Senden isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan; bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme, Amin... Hayırlı Cumalar!

Rabbimiz ne olur bize de Rahmet, şevkat ve Merhametinle muamelede bulun; Bulun da her türlü tasa, gam ve kederden çıkış yolları nasip eyle. AMİN. Hayırlı Cumalar.

- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

- Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar Dua ie…

- Acizler diyarından bir nida bizimkisi. Elbette duyar mevla karıncanın dahi sesini. Le tahzen! İnnallahe meana (sen üzülme! Allah bizimle beraberdir) peygamber müjdesi… Tek tesellimizdir sevdiklerimizin dua etmesi. Dualarda buluşmak dileği ile… (HAYIRlı Cumalar)

- Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı Nurlu Cumalar.

- Ebedi mükafat varken ötelerde, fani dertlere takılmak bilmeye mahsustur. İnanan bilir ki; Hasretin sonu vuslat, hüznün sonu tebessüm, sabrın sonu selamettir. Sabredip selamet balanlardan olmak duasıyla CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN.

- Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

- Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

- Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahim! Mahlukatin adedince, Zatiinin rizasi, arsinin agirligi ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O'nun ehli ve ashabi üzerine salat eyle. hayirli cumalar.

- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

- Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın İnşallah. Cumanız mübarek olsun.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin.Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

- Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

- Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

- Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar.

- Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

- Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

- Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazında 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat namaz kılınır.

Abdest alındıktan sonra cuma namazı kılmaya başlanır.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER